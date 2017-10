Buffoni lahutab ajaloolisest saavutusest vaid Rootsi

Peale Itaalia ja Rootsi viis loosiratas kokku veel Horvaatia ja Kreeka, Taani ja Iirimaa ning Põhja-Iirimaa ja Šveitsi. Kui saapamaalased suudavad rootslased alistada, võib Itaalia koondise kaptenist Buffonist saada esimene mees, kes on löönud kaasa kuuel MM-finaalturniiril. Sellega läheks ta mööda sakslasest Lothar Matthäusist ja mehhiklasest Antonio Carbajalist, kes jõudsid mõlemad mängida viiel finaalturniiril.

Teisalt seostub itaallastel just Rootsiga üks riigi jalgpalliajaloo valusamaid MM-mälestusi. Kui esimestelt maailmameistrivõistlustelt Uruguays jäädi 1930. aastal ise eemale, siis 1958. aastal Rootsis peetud MM on ainus, kuhu Itaalia koondis pole suutnud kvalifitseeruda. Ent ka Rootsil on ette näidata 11 finaalturniiri, kahele viimasele MMile pole aga pääsetud.

«Kui asetamata koondiste peatreenerite käest küsida, oli selge, et keegi ei tahtnud Itaaliaga kokku minna,» võttis iirlaste juhendaja Martin O’Neill konkurentide heameele ja rootslaste kurbuse kokku. Iirimaa on MMil mänginud kolm korda, viimati 2002. aastal. Nende vastasel Taanil on ette näidata neli osaluskorda, viimati 2010. aastal.

Pikima pausi lõpetaks MMile pääsu korral Põhja-Iirimaa, kes mängis seal viimati 1986. aastal. Kokku on neil kirjas kolm, vastastel Šveitsil aga kümme osaluskorda. Kreeka ja Horvaatia duell on ainus, kus mõlemad pooled mängisid ka Brasiilias peetud viimatisel MMil. Kokku on Kreeka MMil käinud kolm, Horvaatia neli korda.

KAST

MMi play-off-paarid

Põhja-Iirimaa – Šveits

Horvaatia – Kreeka

Taani – Iirimaa

Rootsi – Itaalia

Kohtumised toimuvad 9.–11. novembril (avamäng) ja 12.–14. novembril (kordusmäng).