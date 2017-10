Toyota vahetab. Kas Tänak tuleb?

Mäkinen kinnitas Soome meediale, et hooaja viimasel etapil Austraalias paneb Toyota välja vaid kaks autot, mida roolivad (ülitõenäoliselt ka tuleval hooajal tiimis jätkavad) Jari-Matti Latvala ja Esapekka Lappi. Hänninen jääb Euroopasse autot testima. Kas see tähendab, et meeskonna debüüthooajal kolmikust ainsana seni võiduta jäänud Hännineni asemele otsitakse järgmiseks aastaks uut sõitjat? «Saan öelda vaid niipalju, et võistkonna koosseisus tulevad väikesed muutused. Aga kolme autot vajame ikka, et MM-sarjas konkurentsivõimelised olla,» rääkis Mäkinen.

Rallimaailma kuulujuttude põhjal on nimetatud muutus Ott Tänaku liitumine meeskonnaga. Saarlane ise on oma uue hooaja plaanide asjus olnud kidakeelne, kuid kaks peamist valikusse jäänud varianti on/olid (olenevalt sellest, kas leping on juba allkirjastatud, nagu räägivad kõlakad, või mitte) just jätkamine M-Sporti ridades või liikumine Toyotaga. Esimese kasuks räägib kodune tunne ja tänavu ülimat vastupidavust näidanud Fiesta WRC võistlusmasin, teisel on aga selja taga Jaapani autotootja tugi, mis tähendab nii kopsakat arenduseelarvet kui ka sõitjatele makstavat suurt palka.

Nii Mäkinen kui ka Tänak ütlesid Hispaanias, et tõde peaks selguma enne tänavust eelviimast MM-etappi Walesi rallit, mis toimub juba järgmise nädala lõpus.