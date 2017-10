Hinnang valitsuse tööle lõhestab rahvast

Populaarseim erakond eestlaste seas on oktoobris Keskerakond 27,2 protsendiga. Võrreldes septembriga on seda ligi nelja protsendipunkti võrra enam. Septembris populaarseima Reformierakonna toetus oli oktoobris 27,1 protsenti. Seega on kahe erakonna toetus sama, sest erinevus mahub selgelt mõõtmisvea 2,8 protsendi sisse. Uuringu läbi viinud Aivar Voogi sõnul tõusis Keskerakonna reiting põhiliselt mitte-eestlaste hulgas. «See on nüüd 83 protsenti, tavaliselt on olnud 70 ja 75 vahel,» selgitas Voog.

Sotsiaaldemokraadid ja EKRE on suhteliselt sarnastel positsioonidel vastavalt 16,1 ja 15,4 protsendiga. Mõlema toetus on septembriga võrreldes langenud ligi 2,5 protsendipunkti võrra. «EKRE reiting on natuke langenud IRL kasuks, mis on seotud IRLi aktiivsema kampaaniaga enne valimisi,» selgitas Voog.

Kuna valijal oli võimalik just äsja erakondadele hinnang anda, analüüsib Postimees toetusmäära kõrvuti valimistulemusega erakondade kaupa.

Keskerakond

Keskerakond võib oma valimiskampaaniat tagantjärele igati edukaks pidada. Kuigi valimispäeva eel tehtud uuringud näitasid neile üle riigi veidi suuremat toetust, võib 27,3 protsendi võtmist kõikidest häältest pidada siiski võiduks.

Üleriigilise tulemusega väga sarnane toetus on Keskerakonna kaubamärgil ka Kantar Emori uuringus. Kuivõrd valimised sedavõrd edukaks osutusid, vabanes Keskerakond nii mõnestki murest. Üks neist oli, kas võimul olles sulab nende toetus kui mullune lumi. Teine, kas Edgar Savisaareta suudetakse korrata valimisvõitu Tallinnas ja üle Eesti. Kuna toetus jäi samaks ning valimised võideti, on tõenäoline, et Keskerakond katkestab sidemed Edgar Savisaarega.

Reformierakond

Kuigi küsitlused näitasid enne valimisi Reformierakonnale kesist tulemust, suutsid nad valimisteks toetajaid koondada. Tallinna tulemus näitas hästi, et nende kaubamärk töötab ning valijatele sümpaatseid häältemagneteid on mitu.

Kui aasta alguses toimunud erakonna juhi valimistel võitis Hanno Pevkur Kristen Michalit, arvasid paljud, et küllap Michal varsti selle koha siiski endale võtab. Kohalike valimiste tulemuste põhjal pole selleks siiski mingit põhjust, sest Michal isiklikult ülemäära suurt tulemust ei teinud, ent erakonna kaubamärk töötas hästi. Just viimast võib pidada selgelt Pevkuri suureks töövõiduks.

Sotsiaaldemokraatlik erakond

Enne valimisi ilmunud uuringud lubasid sotsiaaldemokraatidele paremat tulemust, kui valimispäeval tuli. Kuigi Tallinnas saadi volikogus üks mandaat juurde, võib lõpptulemust pidada siiski altminekuks.

Sellest enam paistis silma, et üle riigi tuntud nimedele Tallinna valimisringkondades hääled eriti külge ei hakanud. Näiteks sai erakonna esimees Jevgeni Ossinovski kesklinnas sarnase tulemuse valimiste debütandi Helve Särgavaga.

Riigikogu valimisteks valmistudes on neil vaja vastata küsimusele, kas EKRE-le vastandumise strateegia on õige. Kuigi erakond on olnud selle valimistsükli kõige mõjukam poliitiline jõud, pole häältesaak just kiita. Seetõttu tulebki enne valimisi jõuda sisekaemuseni, kas Ossinovski on erakonna esimehe kohale kõige õigem inimene. Võib-olla tooks näiteks tasakaalukam ja rahulikum Indrek Saar neile rohkem edu.

Konservatiivne Rahvaerakond

Vaatamata paljudele ennustustele ei teinud EKRE kohalikel valimistel seninägematut tulemust. Üle riigi jäi nende osaks 6,7 protsenti häältest. Loomulikult oleks hääli rohkem tulnud, kui neil oleks olnud oma nimekiri kõikides omavalitsustes.

Kuigi nende kaubamärgile avaldas oktoobris toetust 15,4 protsenti valijatest, saavutasid nad sama kõrge tulemuse suurematest omavalitsustest vaid Pärnus, kus kandideeris erakonna esimees Mart Helme. Kesist tulemust Talinnas ja Tartus võib ilmselt pidada vähetuntud kandidaatide probleemiks. Sellegipoolest ei saa nende olukorda pidada kehvaks, sest kokkuvõttes on eelmiste valimistega võrreldes kasvanud nii häältesaak kui ka toetusprotsent.

Isamaa ja Res Publica Liit

Nende valimiste põhjal võib öelda, et IRL sai riigikogu valimisteni jäänud ajaks n-ö hapniku peale. Kuigi veel kevadel kardeti, et Tallinnas ei pääse nad isegi volikogusse, tõestasid valimised vastupidist.

Sellest hoolimata ei anna üle riigi kogutud seitsmeprotsendiline toetus ülemäära suurt lootust. Kui IRLi riigikoguliikmetel peaks nüüd hakkama kiire erakonda vahetada, läheb neil 2019. aasta valimistel keeruliseks.

Vabaerakond

Kõige suuremas languses on viimastel kuudel olnud Vabaerakonna toetus, mis kukkus oktoobris alla valimiskünnise nelja protsendi peale. Veel aprillis oli see 11 protsenti. Languse peapõhjus on see, et erakond ei osalenud kohalikel valimistel oma nime all.

Selle asemel panustasid nad valimisliitudesse, kes tegid ju Keskerakonna järel paremuselt teise tulemuse. Vabaerakonna toetust ei näita see aga mingilgi kujul. Kui erakonna reiting edasi langeb, on kevadel põhjust mõelda uue juhi valimisele.