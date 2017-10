Warriors, Cavaliers või keegi kolmas?

Esmalt kahest tugevamast. Heledapäise Steve Kerri juhendatav Warriors, kes sai finaalis Cavaliersist jagu võitudega 4:1, pole suve jooksul grammigi nõrgemaks muutunud, pigem vastupidi. Kuldne nelik – Stephen Curry, Klay Thompson, Kevin Durant ja Draymond Green – jätkab Oaklandi klubi vedamist ning vahetusmeestepingile on suudetud jõudu juurdegi tuua. Clevelandil on seevastu toimunud muudatused ka põhimängijate seas: klubis kuus aastat mängujuhina tegutsenud Kyrie Irving lahkus, samas asemele toodi Derrick Rose, Dwyane Wade ja Isaiah Thomas. Kui Rose (29) ja Wade (35) on vigastustest räsitud ja ilmselt ei küündi enam oma hiilgeaegade tasemele, siis Thomas peaks mängujuhi positsioonil kenasti Irvingu rolli täitmisega hakkama saama. Lisaks ei maksa unustada, et Clevelandi mänguohje hoiab enda käes LeBron James, keda peetakse 32 eluaastast hoolimata endiselt maailma silmapaistvaimaks korvpalluriks.

Kui puhtalt nimesid vaadata, võib Warriorsi ja Cavaliersi suurimaks ohustajaks pidada Oklahoma City Thunderit, kus mulluse hooaja väärtuslikemale mängijale Russell Westbrookile pakuvad nüüdsest tuge nii Paul George kui Carmelo Anthony. Klubi suurim küsimärk on aga see, kas mullu kolmikduubleid üksteise otsa ladunud Westbrook suudab ka meeskondlikult mängima hakata. Eelmine hooaeg tõestas ilmekalt, et ainult ühe mehega NBAs finaali ei purjeta.

Houston Rocketsi muudab huvitavaks duo James Harden – Chris Paul. Pole kahtlustki, et Houstonil on tänavu üks liiga ajaloo kõrgeklassilisemaid tagaliine, kelle pidurdamine on iga võistkonna jaoks suur väljakutse. Samas teisel pool väljakut, kus tuleb kaitsetööd teha, kuulus Rockets eelmisel hooajal näitajate poolest liiga kehvemate hulka, ning vähemalt paberil ei näi seis palju parem ka tänavu.

Oma võimalused on uuel hooajal kindlasti Boston Celticsil, kes sai Gordon Haywardi ja juba mainitud Irvingu näol kõvasti jõudu juurde. Ent tiitlipretendentidest viimasena tuleb kahtlemata ära mainida San Antonio Spurs. Vähemalt nii kaua, kuni treenerina tegutseb geniaalne Gregg Popovich, kes on viinud klubi viie(!) meistritiitlini, ei saa sellest meeskonnast üle ega ümber. Tõsi, Tony Parker jätab vigastuse tõttu küll hooaja alguse vahele, ent väärt materjali eesotsas liiga mitmekülgseimaks mängijaks peetava Kawhi Leonardiga on meeskonnas küllaga.

Rekordarv eurooplasi

NBAs on alanud hooajal esindatud 42 riigi mängijad, mis on uus rekord. Enim mängijaid on välisriikidest Kanadal (11), Prantsusmaal (10) ja Austraalial (8). Rekordiraamatusse läheb ka arv 64, mis tähistab tänavust eurooplaste arvu liigas. Võrreldes näiteks sajandivahetusega on näitaja sisuliselt kolmekordistunud.

Meie lähiriikidest mängivad NBAs tänavu kolm leedukat Mindaugas Kuzminskas, Jonas Valanciunas ja Domantas Sabonis, lätlased Kristaps Porzingis ja Davis Bertans, soomlane Lauri Markkanen ning venelane Timofei Mozgov. Muide, peale Bertansi, kelle koduklubi San Antonio Spurs on nimetatud mängijate koduklubidest eeldatavalt tugevaim, pole keegi oma meeskonnas statisti rollis.

Maarjamaa korvpallisõpradele pakub kindlasti huvi ka see, kuidas alustab oma esimest NBA-hooaega serblane Miloš Teodosic. 30-aastane mängujuht oli eelmised kuus hooaega Moskva CSKA ja ühtlasi kogu Euroliiga üks silmapaistvamaid mängijaid ning vähemalt hooajaeelsed mängud uue koduklubi Los Angeles Clippersi eest andsid lootust, et tagaplaanile ei kavatse pallivirtuoos jääda ka Põhja-Ameerikas.