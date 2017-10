Tartu ülikool müüb tarbetuid õppehooneid

Täpsemalt on müügis kaks korteriomandit: ühe moodustavad hooned aadressiga Lai 34 ja 36 ning teise nende majade sisehoovis asuv abihoone. Korteriomandid müüakse koos ning nende alghind on 850 000 eurot.

TÜ kinnisvaraosakonna juhataja Heiki Pagel ütles, et kinnisvara pandi müüki seetõttu, et majad ei ole ülikoolile enam vajalikud. «Nad on tühjaks tehtud ja ei sobi enam tänapäevasteks õppehooneteks. Seetõttu müümegi,» selgitas ta. Pagel märkis, et küsitud alghind ei ole hoonete turuväärtus.

Kokku kolm omanikku

Praeguseks on majad tühjana seisnud juba üle aasta. 2015. aasta sügisel kolis sealt vanasse anatoomikumi maaliosakond. Pageli sõnul on muinsuskaitsealused hooned seest suhteliselt normaalses seisus, väljast aga vajavad mõlemad renoveerimist. Müüdava kinnisvara kogupind on 2347 ruutmeetrit.

Potentsiaalsed ostjad peavad aga arvestama seda, et Lai 36 hoones on ka kaks korteriomandit, mis ei kuulu ülikoolile. «See tähendab, et huviline ostab maja koos kahe teise omanikuga,» täpsustas Pagel ning oli arvamusel, et selline olukord teeb müügi mõnevõrra raskemaks.

Ka õuepealset maja on võimalik rekonstrueerida ning ehitada ümber korterelamuks.

Enampakkumise korraldaja esindaja, riiklikult tunnustatud kinnisvaraeksperdi Riho Lubi sõnul oli kõnealuse kinnisvara vastu huvitundjaid eilseks paarkümmend. Kui paljud neist on reaalsed ostuhuvilised, selgub 23. oktoobril ehk tuleval esmaspäeval, kui on enampakkumise tähtaeg.

«See 850 000 eurot on selline hind, mis võiks olla osalejatele atraktiivne,» lausus Lubi. Ta märkis, et uuel omanikul on võimalus hoonetesse teha nii kortereid kui äripindu.

«Esimene korrus eluruumiks on võib-olla küsitava väärtusega, aga planeeringud lubavad nii ühte kui teist,» ütles Lubi. Ka õuepealset maja on võimalik rekonstrueerida ning ehitada ümber korterelamuks.

Kogu pakett

Lubi sõnul ei tohiks fakt, et Lai 36 hoones on veel kaks omanikku, müüki siiski väga palju mõjutada. «Ilmselt ei tee see müüki keerulisemaks, sest nende korterite osakaal on piisavalt väike. Need on pisikesed asjad suures komplektis,» lausus Lubi. Kinnistusraamatu järgi on ühe korteri suurus 31 ja teine 53 ruutmeetrit.

Lubi lisas, et suure tõenäosusega teeb enampakkumise võitja ka kahele korteriomanikule ettepaneku oma praegune elukoht maha müüa. «Kui nad ise on huvitatud, siis nad saavad kokkuleppele,» arvas ta.

Suurema korteri omanik Raivo Narits ütles Tartu Postimehele, et on müügimõtteid mõlgutanud isegi. «Esiteks, kui võtta asukohta, siis on see investeering tulevikku. Teiseks tahab maja renoveerimist, aga minul seda raha ei ole,» sõnas ta.

Laia tänava majad on ühed viimased, millest ülikool soovib lahti saada. «Otseselt lähiajal enam midagi suuremat müüki ei lähe,» sõnas Heiki Pagel. «Tuleme müügi juurde tagasi siis, kui valmib IT-keskus, sest see muudab meie õppetööks vajalikku ruumijaotust.»