Noorte loodud uus tööportaal tagab ametisse kandideerijale anonüümsuse

Portaal Talentest on eeskätt juhtide ja spetsialistide värbamiseks. Kuna selliseid töötajaid on Eesti tööturul üle 40 protsendi hõivatuist, on portaal mõeldud umbes 300 000 inimesele, mis on Talentesti ühtede asutajate Karin Kustavuse ja Mikk Puustusmaa sõnul väga suur hulk.

Tööportaal erineb teistest selle poolest, et seal ei tule tööotsijal kandideerimiseks saata elulookirjeldust ega motivatsioonikirja. Samuti ei pea ta esialgu avalikustama oma nime, sugu ega sünniaastat. Aktiivsel tööotsijal või uute võimaluste otsijal tuleb kirja panna vaid oma oskused, hariduskäik, töökogemus, palgaootused ja muud olulised kriteeriumid, mis peaksid olema esmased tööotsija hindamisel.

Mikk Puustusmaa selgitas, et uusi spetsialiste otsivatele ettevõtetele esitatakse portaalis soovitatavaid kandidaate, kes vastavad kõige rohkem nende ootustele ja tingimustele. Kui ettevõte tunneb töö­otsija vastu huvi, saab ta paluda, et too avalikustaks oma isikuandmed. Samuti saavad pooled hõlpsalt tööportaali keskkonnas omavahel suhelda. Andmete avalikustamine ja kirjavahetus aga ei kohusta veel ettevõtet inimest värbama.

Andmeid kontrollitakse

Karin Kustavus leiab, et portaal oli vajalik juba näiteks sel põhjusel, et kui ülemus saab teada, et tema alluv otsib uusi töövõimalusi, võib too teatud hüvedest ilma jääda. «Töötajad kardavad, et neid võetakse kui lahkujat, ja nad ei taha jääda ilma karjäärivõimalustest või koolitustest,» rääkis ta.

Anonüümse portaali eeliseks ongi Kustavuse arvates see, et inimene annab teistele ettevõtetele teada, et ootab tööpakkumisi, kuid samas pole tal tööportaalis nimesilti küljes, et ta otsib tööd.

Praegu lisandub nädalas spetsialiste ja juhte tööportaali sadakond. Kõikide kasutajate andmeid Kustavuse kinnitusel kontrollitakse, et need oleksid tõesed. Kui inimene pärast tööandjas huvi äratamist oma isikuandmed avalikustab, saab ettevõte teha veel lisakontrolli.

Tööandjate mure tööportaalides võib olla veel see, et tööpakkumistele laekub avaldusi inimestelt, kes vastavale ametikohale ei kvalifitseeru. Tööandja portaalis Talentest selliste avalduste peale aega raiskama ei pea, kuna selle töö teevad portaali loojad ise ära.

Eelistatuim keskkond

Uusi töövõimalusi otsivad spetsialistid ja juhid on saanud end tööportaali kasutajaks teha möödunud kuu keskpaigast. Esimesed välja valitud ettevõtted liitusid keskkonnaga mõni päev tagasi, seetõttu ei ole tööle värbamist veel keskkonna kaudu toimunud.

1. novembrist saavad tööportaaliga liituda kõik tööandjad, kes otsivad endale uusi spetsialiste ja talente. Sellel aastal on kõik teenused veel tasuta, kuid edaspidi muutub osa neist tööandjale tasuliseks.

Talentesti ambitsioonid on Karin Kustavuse sõnul väga suured. «Tahaksime juba järgmise aasta lõpuks olla kõige eelistatum keskkond, kust spetsialistid ja juhid endale tööd otsivad ja leiavad,» rääkis ta

Kuigi praegu on portaal mõeldud vaid spetsialistide ja juhtide värbamiseks, ei välista Kustavus, et suure huvi korral ei tehta portaali teistelegi sihtrühmadele.