Kargetel Teravmägedel matkamiseks on vaja vintpüssi ja arktikakoera

Longyearbyeni ümbruse mäed on täis endisi söekaevandusi. Koerakasvanduses tegutsev prantslannast koerahaldaja Manon räägib elavalt žestikuleerides, kuidas need on justkui Gruyere’i juust. Svalbard Villmarkssenter on koduks neljakümne kahele kangele Arktika penile, kõik pisut oma nägu ja tegu – nad teevad pikki talviseid ringe üle Teravmägede ning suvel rõõmustavad maabuvat turisti vankrisõidu ja jalutusretkedega.

Teine öö möödub koerakasvanduses ja unelaulu laulavad kõik 42 koera korraga. «Uuu?» alustab solist tagasihoidliku küsimusega. Seejärel liituvad veel paar seltsilist ning minut hiljem huilgab kogu seltskond.

Oleme laenutanud eluliselt olulise vintpüssi, ilma milleta Teravmägede kuberner asula piirkonnast lahkuda ei luba. Plaanis on laevasõit Vene kaevandusasulasse Barentsburgi ning sealt mitmepäevane jalgsimatk tagasi Longyearbyeni, mis aga tähendab kõigile matkaseltskonna liikmetele öövahtkonda kahe kasvandusest kaasa tuleva neljajalgse seltsis.

Emmett on suur must kelgukoer, kes on väga karvane ja näeb välja, ei kardaks ta maailmas mitte kedagi ega midagi. Küll aga ei salli ta vett, laevasõitu veelgi vähem. Laevas topib Emmett kõigepealt pea mulle kaenla alla, seejärel istub esialgu esimest kerepoolt pidi süles ja lõpuks on noore karu mõõtu loom juba üleni kaissu roninud. Kaassõitjatest turistid, kes sõidavad Barentsburgi, et teha seal pilt Lenini büstist ning uljastest nõukogudeaegsetest motiveerivatest tänavakunsti eelkäijatest, on vaimustuses. Ilmselt figureerib süles istuv Emmett hiljem väga paljudes fotogaleriides.

Emmett tahab igale poole minna väga kiirel sammul. Tal on seljas oma seljakott, kus on nelja-viie päeva toiduvaru, ankrukett, toidukauss ja lisarihm; sama varustust kannab ka Emmetti kaaslane Linnea, kes näeb välja nagu miniatuurne hunt ning kel on kombeks päikse käes kassi kombel silmi kissitada. Linnea ristivad hella südamega matkajad üsna kiirelt ümber Linnupojaks.

Linnupoeg aga huilgab nagu toru, kui peaks Emmetist kas või mõni meeter maha jääma, sest tegemist on siiski sündinud liidriga kelgukoerte hierarhias. Sama sündroom tabab ka Emmetti ning mõnetunnise vahelduvhuilgamise järel, pärast Barentsburgist lahkumist, loksub paika ka optimaalne asetus, kus keegi pole kellestki kriminaalselt palju eespool.

Barentsburg ise on aga nagu väike ajakapsel ühest teisest riigist ja ajastust. Postkontorit haldav poiss Peterburist räägib kasvavast turismisektorist, uuest ehitatavast hotellist ning maailma ainsast tegevkaevandusest, kuhu ka ekskursioone tehakse. Viimast väidet ei saanud kuidagi kontrollida, aga esitus oli igatahes veenev.

«Meie eesmärk on kommunism,» kuulutab paneelmajale kinnitatud loosung ning maja seinale maalitud optimistlike luuleridade vahel vaatab karvamütsiga kangelane ulja pilguga üle lumiste mägede ja jää kaugusesse.

Barentsburgis särab päike ja sooja on peaaegu kuus kraadi. Kõigepealt viib tee mõne kilomeetri jaoks asulast välja kopteriväljakuni ja sealt edasi juba mööda rannaäärset metsikut rada pidi kaugustesse. Tsivilisatsiooni seljataha jättes on korraks kõhe, aga Emmett on väga otsusekindel, reibas ja annab kohe märku, et Linnea on häbematult palju ette jõudnud.