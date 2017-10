Montreali olümpiastaadion – kõige suurema ülekuluga olümpiaareen

Tagantjärele arve kokku lüües on eksperdid jõudnud arusaamisele, et olümpiakorraldusega osati Montrealis hankida koguni 720 protsendi suurune ülekulu. Lisaks tekitati endile eri hinnanguil ligi 1,5 miljardi USA dollariline võlg, mille tasumine kestis 2006. aastani!

Ometi olid unistused olnud ilusad. Uskusid ju korraldajad alul, et jäädakse kui mitte plussi, siis vähemalt nulli, ning Montreali toonane legendaarne linnapea Jean Drapeau kinnitas uhkelt: tõenäolisus, et mängud ajavad eelarve lõhki, on sama tilluke kui võimalus, et meesterahvas suudab lapse sünnitada...

Olümpiapublik Roger Tailliberti disainitud staadioni ümber. / Boriss Svetlanov/Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Kergejõustikuvõistluse taustal paistab kraana nagu tunnusmärk lõpetamata staadionist. / Boriss Svetlanov/Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseum

Vägevate eesmärkide täitmiseks oli Kanada prantslastel ka vägev plaan – nimelt sooviti maailmale esitleda aegade esimest liigutatava katusega staadioni. Selle projekteeris tuntud prantsuse arhitekt Roger Taillibert ja paberil saigi areen suursugune, ent kui ehitus 1973. aastal pika venimise peale lõpuks algas, osutus kõik oodatust keerukamaks. Tööd nõudliku arhitekti valvsa silma all kulgesid raskelt, lisaks saatsid neid kahetsusväärselt mitmed streigid, sabotaaži- ja korruptsioonisüüdistused ning sisepoliitilised pinged. Nii mindi olümpiale vastu kalliks maksma läinud, kuid samas pooliku staadioniga, kust ehitusprahti olevat koristatud veel avamise eelõhtul.

Kavandatud katust ja selle juurde mõeldud viltust torni olümpiapublik ei näinudki, ent mängude programmilist kulgu säärane poolik visuaal muidugi ei häirinud. Tunduvalt rohkem häiris olümpiat Aafrika riikide boikott, mille põhjustasid Uus-Meremaa spordisuhted toona apartheidi viljelemise eest põlu all olnud Lõuna-Aafrikaga. Eeskätt torpedeeris boikott just olümpiastaadionil läbi viidud kergejõustikuvõistlusi, kus startisid ka NSV Liidu koondisse kuulunud Enn Sellik ja Tõnu Lepik ning Kanada koondisse kuulunud Ain Roost. Sellegipoolest oli võistluste tase kõrge, kokku nähti seal kaheksa maailmarekordi sündi. Individuaalsed topeltvõitjad olid soomlane Lasse Viren (võitis teist olümpiat järjest nii 5000 kui ka 10 000 meetri jooksu), kuubalane Alberto Juantorena (pani taskusse 400 ja 800 meetri kulla) ning venelanna Tatjana Kazankina (triumfeeris 800 ja 1500 meetris).

Tolleaegseid ja veidi hiljem tuntuks saanud nimesid (Michel Platini, Grzegorz Lato, Oleg Blohhin jt) lõi kaasa ka Montreali jalgpalliturniiril, ometi ei piisanud kellelgi neist jõudu omade olümpiakullale viimiseks. Kanada jaoks tänini rekordilise jalgpallipubliku, ligemale 72 000 inimese ees olümpiastaadionil peetud jalgpallifinaalis jäi võitmatuks hoopis suurte staarideta Saksa DV meeskond, saades 3:1 jagu Poolast.

Aga väljakuulutatud katus ja torn? Jah, hiljem viidi loomulikult lõpule nendegi ehitus. Alates 1987. aastast on staadion vaadeldav sellisena, nagu arhitekt Taillibert seda soovis, ning on kahtlemata üks linna tähtsaid vaatamisväärsusi. Sealset torni, mil pikkust 165 meetrit, nimetatakse koguni maailma kõrgeimaks viltuseks torniks üldse!

Olles jätkuvalt suurim omataoline Kanadas (praegune mahutavus 56 040 inimest), on staadion leidnud rohkesti spordialast kasutust, näiteks on seal kodumänge pidanud mitmed Montrealis tegutsenud või tegutsevad professionaalsed pallimänguvõistkonnad. Hoolimata sellest valitsevad montreallaste hulgas tänaseni kahetised tunded – ühelt poolt rõõmustab arhitektuuritaies nende südant ja silmi, teisalt aga meenutab mängude korraldamist saatnud finants- ja poliitkatastroofi.

Valmiskujul näeb Montreali olümpiastaadion välja ülimalt efektne. / Scanpix

/ Eesti spordi- ja olümpiamuuseum