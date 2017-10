Restoran teeb juustu

Karpi pandud burrata. / Rae Meierei

Mozzarella, stracciatella, burrata, ricotta… Need kõrvale meloodiana kõlavad nimed on loetelu itaaliapärastest juustudest, mida Rae Meierei kokad restoranikülastajate silme all klaasiga söögisaalist eraldatud väikeses juustuvabrikus valmistavad. Kõigil värsketel juustudel on väärikas koht menüüs ja kõiki võib tahtmise korral karbikesega koju kaasa osta.

«Nii head, värsket ja õrna mozzarella't Eestis mujalt ei saa,» nimetab Rae Meierei juustumeister ja üks menüü autoreid Mihkel Kalbus ühe põhjuse, miks restoran ise juustusid tegema hakkas. Peale selle on just värsket pehmet juustu erinevalt muudest lihtne toitudes kasutada.

Itaallased ütlevad, et mozzarella on kõige maitsvam, kui seda süüa valmistamise päeval.

Kui Kalbus kahe aasta eest koos maja brand chef`i Dmitri Rooziga uue restorani tarvis itaalia stiilis värskeid juustusid otsima hakkas, maitsti läbi peaaegu kõik, mida meie kaubanduses liigub. «Oli palju häid, kuid ikkagi jäi nende maitse kuidagi kesiseks. Praegu teeme meiereis just selliseid puhta ja värske maitsega juustusid, mis meile meeldivad,» lisab Kalbus, kelle õpetas välja oma ala proff Massimo Mercandino Itaaliast.

Dmitri Rooz (vasakul) ja Mihkel Kalbus. / Rae Meierei

Itaallased ütlevad, et mozzarella on kõige maitsvam, kui seda süüa valmistamise päeval – naturaalsed Rae Meierei juustud säilivadki vaid kolm-neli päeva, nagu juustu kodumaa parimad väikemeiereide eeskujud.

Kolme moodi pehmust

Kõigepealt tuli aga kokkadel leida farm, kust majajuustudeks piima saada. Paarikümnest jäid sõelale Esko talu Harjumaal ja Sarapiku talu Raplamaal, mis annavad meiereile piisavalt puhast ja kõrvalmaitseta toorpiima. «Mida lehmad söövad, kui puhtalt neid peetakse ja kuidas lüpstakse – kõik see kajastub juustu lõppmaitses,» nendib Kalbus. Praegu tehakse päevas juustu sõltuvalt vajadusest 300–600 liitrist piimast.

Restoranimeierei ja suurtööstuse juustude maitsevahe tuleb samuti sellest, et esimene kasutab juustumassi tegemiseks toorpiima, lisaks pastöriseerib seda 60 kraadi juures ja ei mõjuta lisaainetega piima koostist ega maitset. Suurtes farmides piim kõrgpastöriseeritakse, ning et see sõidab kokku eri farmidest, aetakse piima koostis ja maitse rasvade, valkude jm lisamisega vastavaks standardile, mida on kindla piimasaaduse valmistamiseks parasjagu vaja.

Toorpiimapartii omadused võivad aga päeviti erineda ja tänu oma tehnoloogiale saab restoran teha mozzarella't kolmes pehmusastmes. Ideaalis on see pehme, kuid mõnikord tuleb juust pisut tugevam, nendib Kalbus.

Mozzarella ja grillitud paprika. / Rae Meierei

Mozzarella-pallide valmistamiseks kulub restoranimeiereis umbes päev – sinna mahub piima jahutamine, pastöriseerimine, bakterite ja juuretise lisamine, kalgendamine, juustumassi lõikamine. Kõige keerulisem on juustu õige happesuseni jõudmine, mis sõltub samuti piima omadustest. Kui see saab paika, jääb masinal vaid mozzarella-kuulid valmis vormida.

Rammusa ja koorese maitsega burrata juustupall on kõige aeganõudvam – puhas käsitöö. See juust koosneb mozzarella-pallist, mille õõnsus täidetakse koorejuustu stracciatella'ga ja seotakse pealt kinni. Koorene stracciatella tehakse aga mozzarella vormimisel üle jäävast juustumassist, mis rebitakse käsitsi ribadeks ja segatakse eheda Eesti vahukoorega.