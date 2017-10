Netiporno murrab jõhkralt laste tegudesse

«Neil on vanemad õed-vennad või vanemad sõbrad kuskil trennis või hoovi peal,» vastas Kilp küsimusele, kuidas on võimalik, et lasteaialapsed vanemate teadmata juba nii varakult sellise maailmaga kokku puutuvad.

Liia Kilp tõdes, et kui laste seksuaalne tegevus – olgu see siis reaalne vahekord, käperdamine või miski muu – on jõudnud täiskasvanute kõrvu, siis nemad mõistavad selle üheselt hukka, ent lapsed ei pruugigi oma eksimust aduda.

Kui uurijad aga lapsega rääkima hakkasid, ladus see kõik ette: seda tean ja toda tean ja ühes mängus tehti nii ja siis me proovisime järele.

Nii uuringud kui ka politseinike endi kogemus ütlevad, et alaealiste omavahelised reaalsed seksuaalsed teod pannaksegi toime enamasti sõprade või lähisugulaste vahel. Väga harva on süüdlane võhivõõras. Eriti rasked on Liia Kilbi sõnul juhtumid, kus vend või kasuvend on pere väiksemat last seksuaalselt ära kasutanud, sest siis tuleb lahendada võimatuna näiv ülesanne: kuidas ühe pere lapsed peaksid koos edasi elama?

«On juhtumeid, kus õe ja venna vahel toimus seksuaalkuritegu ja mõlemad lapsed võeti emalt ära. Kas see on laste jaoks parim lahendus?» tõi Kilp näite, milles tegelikult said sellise asjade käiguga karistada nii ohver kui süüdlane.

Valus nõiaring

On ka juhtunud, et vanem vend on last seksuaalselt ära kasutanud, see on ilmsiks tulnud, uurijad on oma töö teinud ja elu läheb justkui edasi. Ent keegi teine lapse lähikondsetest kasutab tema haavatavust ära ja lapsest saab taas seksuaalkuriteo ohver.

Pole uudis, et kõige õõvastavamaid kogemusi võidaksegi saada koduseinte vahel. Kuigi siinne lugu on alaealistest ahistajatest, tõi Liia Kilp näite isast, kes pandi pikaks ajaks trellide taha, kuna harrastas kodus oma lastega grupiseksi ja õpetas lapsi ka omavahel seksima. Üks neist oli alla kümne-, teine alla neljateistkümneaastane.

Ent alaealise seksuaalkuriteo ohvri abistamine on Kilbi sõnul eriti tähtis, et murda valus ahel. «Aastate pärast saab temast endast alaealine seksuaalkurjategija,» rääkis Kilp levinud mustrist, mis põhjustab endast väiksemate laste ahistamist. Kui tegu on juba teismelise toimepanijaga, võib tal olla mitu ohvrit.

«Järsku öeldakse, et meil on paha laps, kes suitsetab, joob ja tõmbab ringi, aga kui vaadata, miks see juhtunud on, võib tegelikult selle taga olla lapsest peale tema enda väärkohtlemine,» nentis uurija.

Eluisu kaob

Pole ka tavatu, et lapsele jõuab alles vanemas eas kohale, mida temaga tegelikult tehti. Sellest saavad alguse tõsised vaimsed probleemid, mis võivad päädida enesehävitamise või lausa suitsiidiga.

Liia Kilbile on silma jäänud, et tavapärasest rohkem pöördumisi tuleb politseile internaatkoolidest, kus lapsed puutuvad koolivälisel ajal ja öösiti üksteisega kokku. Sealgi võivad mõlemad osalised olla toimuvaga nõus, ent laste vanuse tõttu alustatakse teo ilmsikstulekul menetlust.