Kelly Sildaru: Ei mäleta, et mul oleks kunagi hirmu olnud

Tõnis: Teda ei hirmuta see, et kicker (hüppemägi – P. P.) on suur, vaid pigem see, et esimesel korral ei tea, mis hooga peale minna. Pargisõidus on tähtis, et sa ei läheks liiga kiiresti või liiga aeglaselt. Hoo sätitamine ongi... mitte kõige raskem, vaid kõige olulisem.

Ega hüppeid saa väiksemaks teha, sest väiksematelt hüpetelt pole võimalik teha neid trikke, mida täna tehakse. Mis aga raja raskeks võib teha, nagu näiteks Norra X-Gamesil, on see, kui rada on ehitatud liiga lauge nõlva peale, nii et keegi ei saa korralikult hoogu. Kui esimest korda toda rada nägime, oli tunne, et...

Kelly: ... mis me siin teeme. Me ei osanud välja mõelda, mida täpselt seal teha ja kuidas kõiki asju omavahel kombineerida.

Tõnis: Sa näed rada pildi pealt umbes nädal aega ette, siis hakkad mõtlema ja kava kokku panema. Aga kui läksime kohale, tuli välja, et ühtesid või teisi asju ei saa teha – tegelikud raja proportsioonid on ikka midagi muud.

Aga see, et midagi ei saa teha, on olnud pigem hetkeemotsioon. Siiamaani on kõik ikka paika loksunud.

Kelly: Samamoodi oli esimesel aastal X-Gamesil, kui vaatasime, et mida seal küll teeme. Aga teisel aastal vaatasime, et päris lihtne oli esimesel aastal midagi välja mõelda, et hoopis sel aastal on nii raske. Aga kui oled raja läbi sõitnud, saad aru, mida seal teha ja upgrade’ida (täiustada – P. P.).

Oled pargisõidus olnud juba aastaid maailmas võitmatu. Kas tunned võistlustele minnes favoriidikoormat?

Kelly (segaduses, veidi häbelikult): Ei. Mul ei ole sellist tunnet. Sport on sport ja sa kunagi ei tea, mis juhtub. Oleme kõik mingil määral ikkagi võrdsed.

Kuid oled sellegipoolest alati favoriit.

Kelly: Mulle ei meeldi endast niimoodi rääkida. Ma võistlen igal võistlusel endaga, teen igal obstaaklil oma parimat, mida suudan või julgen teha, ja lihtsalt loodan, et läheb hästi.

Aga sa tead ju, et teine koht oleks pettumus?

Kelly (taas segaduses): Ma ei tea...

Tõnis: Eks sellest on raske rääkida.

Miks sellest on raske rääkida?

Tõnis: Ka sellest on raske rääkida. (Naerame.) Loomulikult on Kellyl pargisõidus kolm aastat jube hästi läinud. Kuigi võite on olnud lihtsamaid ja raskemaid. Esimene X-Games, esimene Dew Tour, ka teine Dew Tour – tegelikult on kõigis neis võitudes olnud õnne. Kelly on oma ära teinud, on üsna hästi teinud, on saanud kohtunikelt kõige paremad hinded, aga samas on teised olnud paljudel võistlustel väga-väga napilt kannul.

Loomulikult on edulugu – osaliselt läbi õnne – teinud olukorra keeruliseks, et kuidas siis peaks järsku teiseks jääma. (Muigab.) Aga spordis tuleb tulla ka teiseks ja vahepeal jääd üldse viimaseks.