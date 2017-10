Miljon kilomeetrit läbi kolistanud tramm pidas Tartus vastu mõne aasta

Lasketiir töötas trammis samuti kaks hooaega. Oleks ehk võib olla kauemgi töötanud, aga 2004. aasta lõpus laekus Tartu linnavalitsuselt karm otsus, kus seisis, et uut hooaega Tähtvere lõbustuspargis ei tule.

Toonane linnapea Laine Jänes põhjendas otsust sellega, et lõbustuspark võib olla külastajatele ohtlik. «Tartu ei ole lastesõbralik linn pelgalt

UNICEFi tiitli pärast, vaid on lastesõbralik ikka oma tegudes,» sõnas Jänes lõbustuspargi likvideerimise otsuse põhjenduseks 2004. aasta 27. detsembril ilmunud Äripäeva veergudel.

«No see oli mulle paras üllatus,» meenutas Algo Laidvee aega, mil linnavalitsuse otsus temani jõudis. Linnavalitsuse korralduses nõuti, et plats oleks puhas 2005. aasta 1. juuniks.

«Saime pargi atraktsioonide lahti lõikamise ja ära vedamisega tegelema hakata alles märtsi keskpaigas, mil lumi ära sulas,» rääkis Laidvee. Et pargi likvideerimiseks oli aega 1. juunini, tuli kogu töö teha kahe ja poole kuuga.

Samas tunnistas Laidvee, et ta pargi sulgemisega väga suurt kahju ei kannatanud. «Lõbustuspargi atraktsioonid olid raskest rauast ning nende utiliseerimise eest vanaraua kokkuostu sain päris kopsaka summa. Lisaks tuli linn appi kardiraja piirdeks olnud rehvide käitlemisel,» märkis ta.

Päris kõik atraktsioonid ei leidnud oma otsa vanarauahunnikus. «Osa autodroomi autosid andsin lasteaedadele ja lastekodule. Kolm neist on praegugi Sangaste, Raasiku ja Aruküla lasteaedades alles,» lisas Laidvee.

Trammi luigelaul

Tükkideks tuli lõigata ka tramm, mis samuti pärast miljonit liinikilomeetrit Tallinnas ja nelja aastat Tähtvere lõbustuspargis leidis oma otsa vanaraua kokkuostupunktis. «Kusjuures selgus, et trammi kabiiniosa polnud üldsegi rauast, vaid hoopis plastist,» meenutas Laidvee Tähtvere trammi tükkideks lõikamisel avanenud üllatust.

Pärast Tähtvere lõbustuspargis olnud trammi utiliseerimist pole Tartus enam ühtki trammi nähtud. Tegelikult on Eestis väljaspool Tallinna olnud veel vaid üks tramm. 1997. aasta sügisel viis Põrnikaklubi samuti Tallinnas liinitöö lõpetanud trammi Kuressaare lähistele Tahulasse.

Paraku sai ka selle trammi aeg tänavu kevadel otsa. Nimelt oli trammikere kahekümne aastaga sedavõrd läbi roostetanud, et selle kere hoidsid sisuliselt koos vaid sinna külge kruvitud reklaamplakatid.

Seni Tartu ainukese trammi omanikule Algo Laidveele meeldiks mõte, kui Tartusse tuleks veel tulevikuski mõni tramm. Siiski võiks tema meelest tulevikus Tartus trammid liinitööd teha, mitte lihtsalt kusagil pargis eksponaadina näitamiseks väljas olla.

Selline vaade avanes Tähtvere lõbustuspargile endise EPA, praeguse maaülikooli tornühiselamust. Pilt on tehtud 2000. aasta maikuus. Lõbustuspark tegutses pärast seda veel viis hooaega. / Ove Maidla

Endine Tähtvere lõbustuspargi juht sama äri enam pidada ei julgeks

Pärast Tähtvere lõbustuspargi sulgemist asus Algo Laidvee tegelema täispuhutavate batuutide rentimisega ning seda äri ajab ta praegugi. «Tuleb tunnistada, et lõbustusparki ma enam pidada ei julgeks. Kuidagi hirm on nahas, mõeldes, milline vastutus see tegelikult on,» sõnas ta.

Endise Tähtvere lõbustuspargi asemel on nüüd mänguväljak. Algo Laidvee joonistas liivale trammi kunagise asukoha. / Kristjan Teedema

Laidvee hinnangul kasvas muidugi hirm selle ees ka pärast 2007. aasta suve hakul juhtunud õnnetust, kui Rakveres Tivoli rändlõbustuspargis üks karussellidest põlema süttis ja hulk inimesi viga sai. Samas meenutab Laidvee, et selle kuue aasta jooksul, mil ta Tähtvere lõbustusparki pidas, ei juhtunud seal ühtegi õnnestust.

Ka pole Laidvee sõnutsi täispuhutavate batuutide rentimine viimasel kümnel aastal just meelakkumine. «Masu tulekuga ei korralda ettevõtted enam kogu perele mõeldud suvepäevi ning oskamatute batuudirentijate tõttu on ka lapsed viga ning isegi hukka saanud. See kõik teeb ärile kahju,» lisas Laidvee.

Olgugi et batuute saab ta rentida peamiselt suvel ning jõulupidude ajal, toob see töö talle leiva lauale. Et Laidvee üks suur kirg on kabemäng, jääb tal talviti, mil batuutide rentimisega tegemist pole, rohkem aega tegeleda kabetamisega. Laidvee on tõusnud kiirkabe Eesti meistriks 2015. aastal ning on võitnud Tartu kabemeistri tiitli 18 korda.