Vahendaja tõmbas ukraina ehitajatele koti pähe

Stumbris paigutas mehed ümber ühiselamusse, mis oli otsast otsani Ukraina ehitajaid täis topitud. Osa voodeid olid tehtud kööki.

Umbes kuu aega elati ühiselamus ning ehitati uut kohtumaja Eesti riigile. Septembri lõpus korraldati ehitusplatsil aga politseireid, milles osales ka Postimees.

Kuldsed dokumendid

«Tööandja rääkis, et dokumendid on korda aetud, anti mingid kaardid, aga siis kui tuli politsei ja selgus, et need võib prügikasti visata,» rääkis Roman, kes pandi politseibussi. Sergei oli tol päeval just haigeks jäänud ja pääses sekeldustest. Aleksandril oli ette näidata elamisluba, ehkki ka tema polnud renditööjõuna registreeritud.

«Politsei ütles, et kõik on fiktiivne ja kaardid, mis meile anti, ei tähenda mitte midagi. Me võime nendega tualetis tagumikku pühkida,» ütles Roman, kelle sõnul oli Stumbris rõhutanud, et tegemist on ametlike dokumentidega.

Kullaläikega pabereid, millel peal kuldsed kleepsud, on meestel terve hunnik. Klantspaberi ühel poolel on vene keeles kirjas, et mehed on tööle võtnud osaühing Esmika, mille juhatuses pole keegi muu kui seesama Evi-Julia Stumbris. Paberi teine pool aga ütleb, et «lühiajalise töötamise registreerimine ei ole nõutud, kui töötamise kestus on kuni viis päeva».

Seetõttu väitsid ligi kuu aega kohtumaja ehitanud mehed esialgu politseile, et on olnud platsil vähem kui viis päeva. Anton ja Roman said 40 eurot trahvi.

Kokku pandi tulevase kohtumaja juures politseibussi seitse inimest. Näiteks Ivan, kes tuli Ukrainast Eestisse tööle tänavu suvel jõustunud viisavabaduse alusel. Mees ehitas enda väitel esmalt neli päeva Tallinna vanglat; selle töökoha eest oli temagi enda sõnul töövahendusfirmale mitusada eurot maksnud. Siis saanud töö otsa.

Tööotsingutel Ivan leidis internetist Evi-Julia Stumbrise kontakti ja hakkas turistina hoopis kohtumaja ehitama.

Pärast politseireidi jäi kogu seltskond tööta. «Ühele andis Julia raha, et ta Eestist läheks ära, teised leidsid uue töökoha. Julia tahtis ise, et kõik Ukrainasse tagasi sõidaksid ja ta neist enam midagi ei kuuleks,» sõnas Roman.

Pöördusid politseisse

Kamba peale saadi töötasuks 500 eurot, meeste arvutuse kohaselt on Stumbris neile seni mitu tuhat eurot võlgu. «Ta on väga paljusid petnud ja jõuab petta veel paljusid. Inimestest on kahju, nad sõidavad tuhandete kilomeetrite taha, usuvad lubadusi ja head juttu. Raha kättesaamine pole nii oluline kui see, et pettus meie inimestega lõppeksid,» ütles Aleksandr.

«Julia impeerium töötab nii, et ta laseb ühed lahti ja toob kohe uued inimesed Ukrainast asemele. Selliseid inimesi on vaja karistada!» lisas Roman.

Viimne piisk karikasse oli ukrainlaste jaoks see, kui nad lugesid Postimehest reportaaži ehitusplatsidel toimuvast ja päevast, mil nad politseibussi pandi. Siis võtsid nad toimetusega ühendust, et oma lugu ära rääkida. Postimehe ajakirjaniku soovitusel pöördusid nad ka Stumbrise vastu politseisse. Politsei kinnitusel käib praegu asjaolude kontrollimine.