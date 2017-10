30 aastat mustast esmaspäevast

Välkkauplemisega on kaasnenud ka välkkrahh (flash crash), kus arvutite sooritatud tehingud põhjustavad ilma silmanähtava põhjuseta hindade suuri liikumisi. Tuntuim välkkrahh oli 6. mail 2010, mil Dow Jonesi tööstuskeskmine kukkus 1000 punkti, mis oli punktides arvestatuna indeksi kõigi aegade suurim päevasisene kukkumine. 20 minuti pärast kerkis indeks vanale tasemele tagasi. Protsentuaalselt oli kukkumine 10 protsenti.

Vahepeal on turule tulnud ka täiesti uued väärtpaberid, nagu börsil kaubeldavad fondid (ETF), mille varade maht ulatub üle nelja triljoni dollari ning mis mängivad kauplemisel üha suuremat rolli. ETFide kiire kasv algas pärast finantskriisi ning pole seni veel ühtegi kriisi üle elanud, kirjutab Financial Times. Seetõttu ollaksegi pidevalt mures, et kui peaks tulema suur müük, iseäranis nende ETFide müük, mis on seotud vähemlikviidsete väärtpaberitega, võib see turul põhjustada suuri kukkumisi.

Nüüdseks on USA aktsiaturud odava raha pideva lisandumise tõttu peaaegu üheksa aastat järjest kerkinud, mistap on tekkinud küsimus, kas on aeg uueks mustaks esmaspäevaks, teisipäevaks, kolmapäevaks, neljapäevaks või reedeks.

Paljud usuvad, et liigne likviidsus ja fragmenteeritus on põhjustanud muutused turgude struktuuris ja loonud olukorra, kus krahh on peaaegu vältimatu. «Kuid me ei tea, millal see päev tuleb, see võib olla homme, järgmisel aastal või kahe või kolme aasta pärast,» ütles MarketWachile kauplemisfirma Themis Trading kaasasutaja ja -juht Joseph Saluzzi. «Aga kui see juhtub, on see väga-väga kole,» lisas ta.

Samas ei usu ka osa juhtivaid skeptikuid, kelle arvates hakkavad aktsiate hinnad langema, et ekstreemne müügilaine on vältimatu. Niisugune vaade tuleneb uskumusest, et erinevalt 1987. aasta suvest ei ole praegu ekstreemset kindlustunnet.

«Mulli tüüpiline tunnus on eufooria ning seda minu arvates praegu turul ei ole,» ütles Financial Timesile Bostonis asuva fondivalitseja GMO asutaja Jeremy Granthan. «On väga kummaline seda (praegust olukorda – toim) võrrelda vanamoelise eufooriaga, kui osteti maju, sest nende hinnad ainult tõusid, või siis tehnoloogiaktsiatega 2000. aastal. Mitte ühtegi niisugust nähtust praegu ei ole,» lisas ta.

Üks põhjus võib olla, et inimesed on minevikust midagi õppinud. Ehkki turud jätkavad rallimist, kutsutakse seda pidevalt kõigi aegade vihatuimaks härjaturuks (tõusvaks turuks – toim). «Praegu pole entusiastlikku gruppi inimesi, kes arvaksid, et meri on põlvini,» märkis Citigroupi USA aktsiaturgude strateeg Tobias Levkovich. «Suurem osa investoritest on turul endiselt vastumeelselt, nad on ettevaatlikud ning mõtlevad, kust järgmine pauk tuleb,» lisas ta.