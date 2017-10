Djokovici treener usub Kanepi võimalustesse

Seejärel asus Vemic Serbia Davis Cupi meeskonna etteotsa, pidades seda ametit tänini. Mullu alustas ta ka koostööd kõigi aegade edukaima paarismänguduo, vendade Bob ja Mike Bryaniga. Sel aastal on ta taas löönud kaasa Djokovici abilisena.

Just sellise teenistuslehega mees on alates eelmisest nädalast Kaia Kanepi treener. Pärast Moskva turniiri andis Vemic Postimehele intervjuu.

- Kuidas koostöö Kaiaga alguse sai? Kas näete seda pigem lühi- või pikaajalise projektina?

Teame üksteist tennisekarussellilt juba kaua. Selle kinnituseks sobib üks lõbus fakt: 2009. aasta US Openil mängisime segapaarismängus isegi teineteise vastu. Indrek Tustiti kaudu oleme tegelikult olnud tihedamas suhtluses – teie teate, et Indrek on Kaia füsioterapeut, aga ka mina olen viimasel viiel aastal temaga töötanud. Pean Indreku tiimi kuulumist täiesti hindamatuks ja eriliseks väärtuseks. Tema teadmistest ja kogemustest on tõusnud suur kasu ka Kaiale. Ent tulevikuplaanidest räägime Kaiaga täpsemalt, kui hooaeg läbi.

- Kas kõhklesite vähimalgi määral, kui tuli jutuks Kaia abistamine?

Nagu juba mainisin: oleme üksteist tundnud ja suhelnud pikemat aega. Seega sobisid tänavuse tenniseaasta neli viimast nädalat meie plaanidesse kenasti.

- Palun kirjeldage enda nägemust Kaia hetkeseisust.

Ta on pidanud läbi elama väga keerukad viimased paar-kolm aastat, võideldes pidevalt erinevate vigastustega. Nüüd on ta ettevalmistus uuel tasemel. Et ta suutis US Openi sugusel suurturniiril mängida kaheksa mängu järjest kõrgtasemel (Kanepi jõudis veerandfinaali – A. V.), räägib minu arvates sellest selget keelt.

- Millised on praegu Kaia suurimad tugevused ja nõrkused, pidades silmas nii füüsilist kui vaimset poolt?

Kõik mängu mõjutavad olulised tegurid – füüsiline, tehniline ja vaimne seisund – on heas olukorras. Kõik me soovime, et Kaia suudaks taas võidelda suurimate trofeede nimel. Olen üsna veendunud, et ka Kaia ise soovib endale uuesti selle võimaluse anda. Nii tema kui Indrek on nende eesmärkide püüdmise nimel igatahes kõvasti vaeva näinud. Nad austavad ja mõistavad teineteist juba piisavalt hästi, kuid jätkavad, et igal rindel veelgi areneda.

- Millised on olnud teie suurimad ülesanded ja soovid Kaia kõrval?

Kuna mõistmine on juba varasemast olemas, siis olen esialgu kõige tähtsamaks pidanud tema tugevamatele külgedele rõhumist.

- Kui kaugel on ta neil päevil kunagisest stabiilsest esi-20 tasemest?

Minu arvates vastas ta ise sellele küsimusele oma mängu ja tulemustega tänavusel US Openil. Seega on nimetatud tasemel püsimine talle täiesti jõukohane.

- Kui palju kavatsete edaspidi temaga koos turniiridel käia?

Eks aeg näitab.

- Palun kirjeldage end kui treenerit. Millistest põhimõtetest eelkõige lähtute?

Minu filosoofia võib kokku võtta nii: visioon ja eesmärgid, mida toidavad tahe, kirg, pühendumine, raske töö, järjekindlus ja igapäevane pidev pingutamine, aitavad sportlasel küündida oma võimetelaele lähemale. Aga sportlikud saavutused pole midagi enamat kui eespool nimetatud tegurite tulem.

FAKTIKAST

Dušan Vemic

* Zadaris sündinud 41-aastane endine tennisist ja praegune treener.

* Mängijakarjääri (1995–2011) tippsaavutused: paarismängus Austraalia (2010) ja Prantsusmaa lahtiste (2008) poolfinalist, US Openi (2008) veerandfinalist; segapaarismängus US Openi (2008) veerandfinalist; üksikmängus kõrgeim koht ATP edetabelis 146. Kaks korda (1995 ja 97) valitud Jugoslaavia aasta parimaks meestennisistiks.

* Treenerina: 2011 Andrea Petkovic, 2011–2013 Novak Djokovic, 2013–2014 Ksenija Pervak, 2015 Filip Krajinovic, 2016 Bob ja Mike Bryan, 2017 Djokovic ja mõned kuud ka Miloš Raonic. Alates 2013. aastast Serbia Davis Cupi meeskonna (2013 jõuti finaali) ja 2016 Rio olümpial Serbia koondise treener.