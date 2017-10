Godot'd oodates

Purre ja Krall ajasid pärast etendust, et mingu nüüd Veesaar ja vabandagu publiku ees. «Ma ei öelnud, et poiss jõi longerot ja me ei jõudnud mikreid häälestada. Ütlesin, et tegijal juhtub, me vabandame väga ja tänan artiste, kes alt ei hüpanud,» meenutab Veesaar oma nutukõnet. Tõnu Oja, Peeter Oja, Tõnu Kilgas – kõik peaosalised võtsid end kokku. Isegi Ain Lutsepp võttis. «Ehkki tema mikrofon oli korras, ei töötanud see millegipärast kunagi korralikult, aga ta tuli ja tegi oma rolli alati suure hääle ja suure kujuga ära.»

Veel meenub «Hüljatute» viimane etendus, kui pealtvaatajad lausa treppidel istusid ning viimase rea taha olid lisatoolid pandud. Artistid kutsusid etenduse lõppedes produtsente lavale kummardama, aga lugupeetud kolmik sinna rahvasumma tõttu ei pääsenudki. Võib-olla oligi saalis 5300 inimest, nii nagu linnahalli esialgu, siis, kui seal veel väikesed plasttoolid olid, publikut mahtus.

Kalleim vara

Praegu ehib aga lava Enn Põldroosi loodud maailma suurim (42 x 9 meetrit, teistel andmetel 50 x 10 meetrit – toim) gobelään «Inimeste elu» (1985). Prantsusmaalt toodud villast lõnga läks selle sisse lausa poolteist tonni. Kuna gobelääni taha on kinnitatud klaasriie, õmmeldi omakorda kahe kihi vahele naftaliinitablette, et koid haruldast taiest ei rikuks. Seda pole ka juhtunud – õnneks ei soovi need putukad säärases külmas ja niiskes keskkonnas elada.

Kuid gobelääni maha võtta ka ei saa, sest pole, kuhu seda panna. Isegi Eesti Rahva Muuseumisse mitte. On kaalutud, kas harutada teos paanideks lahti, aga kes ja kus ta pärast uuesti kokku õmbleb. Kokku õmblesid ARSi töötajad selle ju linnahallis kohapeal. Kokkurullituna «Inimeste elu» aga säilitada ei saa.

«See on meie kõige kallim vara,» konstateerib Leo.

Astume trepist üles fuajee poole, mõned saali istmed on kaetud musta kilega – siingi väntab taevane Tarkovski filmi.

Kui need seinad räägiksid…

Pöörame saali poolt vaadates vasakule, sest just seal peeti muusikaliteatri eriti pööraseid esietenduse- ja lõpupidusid. «Kui need seinad suudaksid rääkida… Aga õnneks need seinad ei räägi,» naerab Anne Veesaar paljutähendavalt, «sest need peod olid ikka väga vägevad. Kõige toredam oli, et artistid, kes olid suutnud ära teha suure etenduse, korraldasid tihti oma rahvale ka ekstra esinemise või paroodiaga üllatuse, mida alati põnevusega ootasime.»

Kord valas keegi kogemata vaibale suure hulga magusat jooki, nii et Smithbridge Productions pidi katte puhastamise kinni maksma.

Saali poolt vaadates vasakpoolne fuajeeosa. Õnneks need seinad ei räägi. / Liis Treimann

Veesaare pilk rändab mere poole, kus asub siiani üks mitmest nüüdseks metsistunud verandast. Aga toona oli raske leida paremat paika, kus näiteks vastlapäeva viktoriiniga grillipidu pidada, napsi ja nalja visata. Praegu on suur osa aknatagusest lausa võrega kaetud, sest vandaalid – lisaks sellele, et aknaid täis sodida ja klaase lõhkuda – hakkasid tasapisi saali imbuma. Seda kõike hoolimata aastaajast; lisaks drinkimisele on päikese hunnitu loojumise jälgimiseks linnahalli põhjapoolne osa ideaalne.