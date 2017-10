Kontaveit ja Zopp langesid settigi võitmata

Kontaveit (WTA edetabeli 35.) jäi oma tänavuse hooaja viimases mängus inglanna Heather Watsonile (81.) alla 4:6, 4:6. Avasetis sai 21-aastasele Kontaveidile saatuslikuks servikaotus seisul 4:4 – rohkem kumbki murdevõimalusi ei teeninudki. Teises setis kaotas eestlanna aga ülipika seitsmenda geimi ning edaspidi hoidis Watson üsna kindlalt edu.

Pika pausi järel ATP-kategooria turniirile naasnud Zopp (180.) võttis aga Rootsis 1/8-finaalis mõõtu maailmanimega hispaanlase Fernando Verdascoga. Ehkki praeguseks on 33-aastane Verdasco vajunud meestennisistide hierarhia 43. pügalale, kuulus ta kaheksa aasta eest esikümnesse ning jõudis suurturniiridel pool- ja veerandfinaalidesse.

Zopp kaotas 4:6, 2:6, kuid kuna sai avaringis slovakist Lukaš Lackost jagu, võis jõuproovi ometi selgelt plusspoolele kanda. Alates juulikuust on 29-aastane Zopp pidanud 37 mängu ja kaotanud neist vaid viis. Tõsi, enne Stockholmi osales ta vaid madala tasemega jõuproovidel. «Ka nõrgematel turniiridel ei tule võidud iseenesest. Ei oleks suve alguses küll osanud ette kujutada, et suudan sellise seeria teha. Olen väga õnnelik, et õnnestus niimoodi tagasi tulla,» tunnistas Zopp, kes ravis varem mitmeid vigastusi.

Ta rõhutas, et olulist rolli on mänginud ka koostöö algus soomlasest treeneri Kim Tiilikaineniga. «Alguses oli temast abi eelkõige vaimses plaanis, aga nüüd oleme saanud ka koos trenni teha. Kahtlemata on tal mu edus äärmiselt suur kaal,» tähtsustas Zopp.