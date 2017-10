Toyota eelistas Tänakut Ogierʼle

Tänaku ja kaardilugeja Martin Järveoja tulevikust on viimastel kuudel palju juttu olnud. Esialgu räägiti, et ta läheb Toyotasse, siis ütles Tänak ise intervjuus, et talle meeldib M-Sportis, aga kohe kostis vastukaaluks kuuldus, et leping Soome-Jaapani meeskonnaga olevat juba sõlmitud. Tänak ise rõhutas kõige selle juures: rahu, küll mõne nädala pärast kuulete!

Lõpuks sai uudis eile avalikuks: Tänak liitub Toyotaga!

M-Sportiga algas koostöö 2009

«Mina teadsin juba päris ammu, et see nii on, aga sellest ei tohtinud rääkida. Läbirääkimised käisid,» selgitas Tänaku pikaaegne toetaja ja sõber Oleg Gross. Tegelikult olnud olukord nagu mootorispordimaailmas ikka: asjad on ammu selged, aga kuni ametliku teateni aetakse häma. «Eks see on ikka meeldiv, sest see tähendab, et täna ei pea Ott enam, müts peos, paluma, vaid teda tahetakse. Täna on ta maailma tippsõitja, keda tiimid vajavad.»

Eilse uudisega lõppeb Tänaku karjääris üks ajajärk. 2008. aastal 21-aastasena esimest korda autorallis Eesti meistriks kroonitud saarlane sai pikaaegse M-Sporti tähe ja oma mentori Markko Märtini soovitusel 2009. aastal Eestis demonstreerida meeskonna uut Ford Fiesta R2-võistlusmasinat. Tiimiboss Malcolm Wilsonile avaldasid noormehe oskused muljet ja nõnda sai temast M-Sporti noorsõitja. 2010. aastal kihutas eestlane MM-sarjas kuuel etapil N-rühma Mitsubishi Lanceril, aga aasta hiljem sai enda kätte Fiesta S2000-auto, hooaja lõpus esimest korda ka juba tiimi WRC-masina.

2012, Tänaku esimene aasta M-Sporti esindusmeeskonnas, läks aia taha. Kolmas koht Itaalias oli üksik õnnestumine ohtrate eksimuste kõrval. Wilson näitas eestlasele ust.

Järgmisel aastal hoidis Tänak kätt soojas kodustel meistrivõistlustel, autoks oli vana N-rühma Subaru. Kaarti luges talle toona esimest korda Järveoja, aga praegune partnerlus oli veel kaugel. Hooaja lõpus läks uks praokile: Märtini lobitöö tulemusel sai Tänak võimaluse end 2014. aastal tõestada WRC2-sarjas ning paaril etapil kaasa teha ka WRC-autol. Küsimus oli vaid eelarve kokkusaamises. Tänaku hea sõber Georg Gross müüs maha oma vana Ford Focus WRC, appi tulid teisedki ja nõnda sai Tänak teise võimaluse.

«Ma ei saa üldse aru, kuidas on võimalik Otti mitte uskuda. Kes natukenegi asja jagab – ja ma polnud ju üldse selle ala mees –, siis ta oli ju Eestis selgelt teistest tugevam. Ma ei mõista, kuidas sai kunagi selles kahtlust olla, et kui Eestist keegi (tippu tõuseb), siis saab see ainult Ott olla. Üliandekas, ülitöökas, ülikõva tahtejõuga – nii see tuleb,» rääkis Oleg Gross.

Tänaku uus tulemine

Suuresti läks lörri ka Tänaku teine võimalus: taas tulid sisse eksimused, sest paus 2012. aastaga oli veninud pikaks ja toonased õppetunnid ununenud. Aga seekord ei saanud Tänak hundipassi, vaid ta taandati aastaks Dmacki rehvifirma toodangut arendama. Kohati oli tegu kannatamisega – pidamine oli niru, kiiresti sõita polnud võimalik –, aga see küpsetas Tänakust tõelise tippsõitja.