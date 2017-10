Tartu Ülikooli korvpallimeeskonna fännidel keelati Rocki sümbolite kasutamine

Intsident juhtus möödunud kolmapäeval, kui Tartu Ülikool kohtus FIBA Europe Cupi sarjas Türgi klubiga. «Meil lähevad trummipoisid alati varakult saali ja valmistavad fännisektori ette. Tõmmatakse üles lipud ja plakatid,» kirjeldas Tartu Postimehele fänniklubi juhatuse liige Heli Põldma.

Lipp tuleb alla võtta

Muu hulgas kinnitati euromängu eel kergejõustikuhalli rõdu külge suur must Rocki lipp, mida fännid on kasutanud juba aastaid.

Õige pea saabus aga fännisektori juurde Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi juhataja Harry Lemberg ning nõudis lipu allavõtmist. Põldma sõnul väitis Lemberg, et samale kohale tulevad Tartu Ülikooli bännerid.

Bännereid keegi siiski kohale ei toonud, kuid umbes pool tundi enne korvpallikohtumise algust saabus taas kohale Lemberg. Spordiklubi juhataja tegi suurest Rocki lipust foto ning lubas selle eest Saku õlletehasele arve esitada.

Fännide meelest polnud Lembergi nõudmine kuidagi põhjendatud, sest Rocki sümboleid kasutasid nad ka eelmisel hooajal, kuigi meeskonna ametlik nimi oli siis juba Tartu Ülikool.

«Saku on andnud meile Rocki sümboolika kasutamise loa. See luba on meil olnud kogu aeg ja see pole olnud siiani mingi probleem,» sõnas Põldma.

Ta põhjendas Rocki sümbolite kasutamist sellega, et Rocki nimi on fännidel endiselt südames ning nad loodavad, et tulevikus saab meeskond oma legendaarse nime tagasi.

«See on tartlastele nii sisse juurdunud. See on nii kaua olnud, terve põlvkond on sellega üles kasvand. See nimi on fännidel südames. Isegi kommentaatorid eksivad ja kasutavad ülekannetes endiselt Rocki nime,» selgitas Põldma.

Samal arvamusel oli ka fänniklubi teine liige Ave-Gail Kaskla. «Rockil on nii palju tähendusi. See ei ole ju ainult meeskonna nimi. Rock tähendab seda, et meie korvpallimeeskond rokib. Selline väljend nagu rokkima, tõmbab rahva käima ja meeldib inimestele. Ta on hakanud oma elu elama,» lausus Kaskla. Ta tuletas meelde, et ka fänniklubi ametlik nimi on MTÜ Tartu Rock Fan Club.

Kaskla sõnul ei võeta

Rocki sümbolite kasutamisega Tartu Ülikoolilt midagi ära. «See pole ülikooli vastu suunatud, vaid me anname meeskonnale veel ühe mõtte juurde. Siiani pole olnud sellest probleemi,» rääkis ta.

Tartu ülikooli akadeemilise spordiklubi juhataja Harry Lemberg vastas Tartu Postimehe küsimustele kirjalikult ning väitis, et fänniklubi võib kasutada Rocki sümboleid küll. «Lihtsalt riputati sümboolikat reklaamipindadele. Arusaamatus sai lahendatud kohapeal. Meil pole etteheiteid fännidele ja kutsume neid ka edasipidi kaasa elama,» ütles Lemberg. Ta kinnitas, et ei nõua fänniklubi ametliku nime muutmist.

Samuti märkis Lemberg, et praegu on spordiklubil pooleli läbirääkimised Saku õlletehasega. «Loodame leida mõlemale positiivse lahendi,» sõnas ta.