Inglismaa klubide uus tulemine – aga kui kauaks?

Asi pole ainult tulemustes, vaid Mandri-Euroopa tippudega kohtudes on briti klubide mänguline allajäämine olnud karjuvalt selge. Nüüd mängis Tottenham võõrsil Madridi Realiga nagu võrdne võrdsega, tasuks igati teenitud 1:1 viik. «Santiago Bernabeult võetud punkt on igal juhul hea tulemus. See näitab, kui palju oleme meeskonnana arenenud. Tegime nende elu väga raskeks,» lausus Spursi väravamasin Harry Kane, kelle allkirja Real väidetavalt jahib ja kes sai «küpsuseksamiga» hästi hakkama.

Kahel korral päästis Reali halvimast Keylor Navase tõrje ning teises väljakuotsas lisas Kane’i löökidele omamoodi kaalu Reali ründaja Karim Benzema, kes raiskas ühe võimaluse teise järel. «Kane oleks sealt löönud kaks väravat,» kõlas BBC eksperdi Danny Millsi ammendav hinnang. «Kas ta teeks Reali paremaks meeskonnaks? Usun küll.»

Just Kane’i surve oli see, mis sundis Reali keskkaitsjat Raphaël Varane’i 28. minutil palli oma väravasse suunama. Cristiano Ronaldo küll viigistas 43. minutil penaltist ja Real jahtis võiduväravat mängu lõpuni, kuid väravavaht Hugo Llorisi supertõrjete ja heade vasturünnakute toel suutis ka Tottenham väljakuperemehi mängu lõpuni pinge all hoida.

«Meie eesmärk oli Realile võrdväärne vastane olla ja olime ka,» kiitis Spursi peatreener Mauricio Pochettino. Enne kohtumist oli ta hoolealuseid ärgitanud julgelt tegutsema ja andis neile ise eeskuju, saates platsile kahe ründajaga koosseisu.

Nii Spurs kui ka Real tegid viigist hoolimata suure sammu edasipääsu poole, kuna ka Dortmundi Borussia ei suutnud võõrsil grupi autsaideri Apoeli vastu enamat kui 1:1 viik. See jätab Spursi ja Reali kolme vooru järel seitsme punktiga alagrupi esikohta jagama, Dortmundil ja Apoelil on tabelis üks punkt. «Nüüd on meil raske ja Madridi-mängu lõpptulemus ei aidanud olukorrale kaasa,» tõdes Dortmundi juhendaja Peter Bosz. «Olen positiivne inimene ja usun, et kui näeme vaeva, saame ka teenitud tasu.»

Õhtu teises oodatud mängus läksid vastamisi Inglismaa kõrgliiga liider Manchester City ning Itaalias seni kõik kaheksa liigamängu võitnud Napoli. Sel hooajal kõigis sarjades keskmiselt üle kolme värava mängus löönud City asus 13. minutiks tänu Raheem Sterlingi ja Gabriel Jesusi väravatele 2:0 juhtima ning võttis lõpuks tulemusega 2:1 kümnenda järjestikuse võidu. Pisut oli Cityl siiski ka õnne, kui Napoli suurim väravakütt Dries Mertens jättis avapoolajal penalti realiseerimata.

«Alistasime suurepärase meeskonna ja pidime selleks tegema ka ise suurepärase mängu. Mu karjääris pole palju võite, mille üle oleksin uhkem olnud,» sõnas City peatreener Pep Guardiola.

Napoli peatreener Maurizio Sarri vastas samalaadsete komplimentidega: «City on väga kiire ja taktikaliselt kaval meeskond. Kui nad suudavad vaimselt ja füüsiliselt kevadeni samas vormis püsida, võivad nad vabalt ka Meistrite liiga võita. Neil pole puudusi.»

Liverpool nüpeldas samal ajal võõrsil Maribori, lüües sloveenidele lausa seitse vastuseta väravat. Tegu on klubi ajaloo suurima võõrsil saadud võiduga. «Ma ei teadnudki rekordist enne, kui mulle seda mängu järel öeldi. Liverpooli kuulsusrikas ajalugu võib vahel mõjuda raske seljakotina, nii et on tore teinekord ka ise ajalugu ümber kirjutada,» muheles peatreener Jürgen Klopp. Nagu ka Liverpooli kahes varasemas Meistrite liiga mängus, jälgis Ragnar Klavan kaaslaste lustimist pingilt.

Inglaste valitsemisaega on mõistagi veel vara kuulutada, sest tervelt pool alagrupiturniiri on ees ja tõehetk saabub alles kevadistes kohamängudes. Ent Spursi esitus Bernabeul ja Chelsea paari nädala tagune muljet avaldav võit Atletico üle Wanda Metropolitanol annavad aimu, et Inglismaa klubid ei pruugi siis enam peksupoisid olla.

KAST

Meistrite liiga

E-grupp

Maribor – Liverpool 0:7, Moskva Spartak – Sevilla 5:1

Tabeliseis: 1. Liverpool 5 p, 2. Spartak 5 p, 3. Sevilla 4 p, 4. Maribor 1 p

F-grupp

Manchester City – Napoli 2:1, Feyenoord – Šahtar 1:2

Tabeliseis: 1. City 9 p, 2. Šahtar 6 p, 3. Napoli 3 p, 4. Feyenoord 0 p

G-grupp

Monaco – Besiktas 1:2, Leipzig – Porto 3:2

Tabeliseis: 1. Besiktas 9 p, 2. Leipzig 4 p, 3. Porto 3 p, 4. Monaco 1 p

H-grupp

Madridi Real – Tottenham 1:1, Apoel – Dortmundi Borussia 1:1

Tabeliseis: 1. Tottenham 6 p, 2. Real 6 p, 3. Dortmund 1 p, 4. Apoel 1 p