«Aktuaalse kaamera» töötajad pole rahul uue juhtimisstiiliga

Näiteks kui ERRi kunagine Lõuna-Eesti korrespondent, hilisem Põlva maavanem Igor Taro esimest korda IRLi koosseisu valimistel kandideeris ja põrus, kehtis talle peaaegu poole aasta pikkune vaikiv eetrikeeld.

IRLi-meelse Samosti kerkimine ERRi uudiste- ja sporditoimetuse juhiks üllatas aga ringhäälingu inimesi ka seetõttu, et suve algul oli ta sellist plaani avalikult Postimehes eitanud, nimetades jutte sellest pahatahtlikuks jamaks.

Rahvusringhäälingut neli kuud juhtida jõudnud Erik Roose eespool mainitud etteheidetega valdavalt nõus siiski ei ole (loe lisalugu – R. B.).

_______

Roose: me pole kooperatiiv, kus igaühel on hääleõigus

«Kui te seostate meid Toomas Sildami ja Anvar Samosti kaudu sotside ja IRLiga, siis samahästi võib öelda, et nõukogu esimees Rein Veidemann on seotud Keskerakonnaga,» pareeris ERRi juhatuse esimees Erik Roose Postimehe väite ringhäälingu näilisest poliitilisest kallutatusest.

Roose tunnistas, et see teema – poliitiline seotus – on majas kõne all olnud, kuid selles ei nähta probleemi. «Ka Donald Trumpi valimisele eelnenud ajakirjanduslik vastukampaania näitas, et totaalset sõltumatust tagada pole võimalik,» ütles ERRi juht. «Kuid jah, ma tunnistan, et need inimesed (Sildam ja Samost – R. B.) on oma poliitilise tausta tõttu nii minu kui ilmselt ka avalikkuse teravdatud luubi all.»

Roose ei mõista «Aktuaalse kaamera» toimetuse protesti ümberkorralduste vastu. «See teema oli laual ka aasta aega tagasi ja siis õnnestus toimetusel see maha hääletada, kuid nüüd toimuv ongi uue ja vana juhatuse erinevus: uus juhatus ehk meie töötame nagu ettevõte, mitte nagu kooperatiiv, kus kõigil töötajail aktsiad ja hääleõigus,» teatas Roose.

Juhatuse esimehe sõnul usaldab ta oma uudistejuhte ja kui nood leiavad, et muudatused tulevad kasuks, siis vastuväited ei kannata kriitikat. «Aga ma nõustun sellega, et protsessiga kaasnev kommunikatsioon on ilmselt halvasti tehtud ja seetõttu ei jää asjast piisavalt selget muljet,» lisas Roose. Risto Berendson