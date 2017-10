Rootsi erukindral: Venemaa pole NSVL

- Kui sügava jälje jätsid Rootsi kaitsepoliitikale 2014. aasta sündmused?

Venemaa tung Ukrainasse ja Krimmi anneksioon on Rootsit väga palju mõjutanud. Nii kaitse- kui ka välisminister ütlevad väga selgelt välja, mida nad Venemaast arvavad: Venemaa rikub rahvusvahelist õigust. Selle üle pole mingit vaidlemist, nad ei ürita pisendada venelaste kuritegusid. Rootsi valitsus on üks neid Euroopa valitsusi, kes väljendab selgelt, et see, mida Venemaa teeb, on vastuvõetamatu.

See on mõjutanud ka Rootsi kaitsepoliitikat. 2014. aastani keskendusime rahvusvahelistele missioonidele – Malis, Afganistanis, kus tahes. Kuid 2014. aastast on rõhk tugevalt Rootsi kaitsel. See on 180-kraadine pööre. Kaitse-eelarve on kasvanud, mitte piisavalt, aga siiski kasvanud. Korraldame õppusi praegu märksa tõsisemalt kui varem.

- Kuidas kujunes Venemaa Zapadiga täpselt samal ajal korraldatud Aurora õppus, mis väidetavalt «polnud üldse seotud» idanaabri tegevusega?

Planeerimine algas 2015. aastal ja sellele kulus kaks aastat. Selgitada võib kaht moodi. Esiteks, et see oli õnnelik kokkusattumine, et Aurora langes kokku Zapadiga. Samas on Zapad regulaarne õppus, mis toimub iga nelja aasta tagant, ja oli teada, et ka 2017. aasta septembris. Ehk öelgem nii: «õnnelik kokkusattumus», aga ehk mitte üldse juhuslik.

Miks me ei peaks õppusi korraldama? See on osa pikemast jadast: 2014. aastal hakkasime riigikaitsele jälle mõtlema ja organisatsiooni ümberpööramisele kulub üsna palju aega. Aastal 2015 otsustasime, et vajalik eeltöö on tehtud, ettevalmistus võtab kaks aastat ja õppus tuleb aastal 2017 – langeb küll kokku Zapadiga, aga see on õnnelik kokkusattumus.

- Kui edukalt Aurora läks? Mida te sealt õppisite?

Väga hästi. Ma käisin õppust vaatamas kahel päeval ja olen selles valdkonnas tegutsenud üsna pikka aega. Ütleksin, et ma pole kunagi – ja praegu on mul juba 40-aastane kogemus – näinud nii motiveeritud sõdureid. Mäletan külma sõja aega: sõdurid olid motiveeritud ja tegid tööd kaeblemata. Kuid nüüd oli näha lausa rabavat entusiasmi: me tahame õppustel käia, meile meeldib see õppus.

Sama tähtis oli, kuidas suhtusid õppusse tavalised inimesed. Rootsi meediast jääb mulje, et toimusid meeleavaldused õppuse ja ameeriklaste kohaloleku vastu. Jah, oli meeleavaldusi, neist suurimal osales 3500 inimest. Õppuse keskel korraldasid Rootsi relvajõud ka külastuspäeva: sinna tuli 80 000 inimest.

Vastu oli imeväike osa rahvast. Kui vaadata, kes olid meeleavalduse korraldajaid, siis need olid peaasjalikult endised kommunistid. Enamik neist oli 1960. ja 1970. aastail revolutsioonilises maoistlikus või kommunistlikus parteis.

Meeleavaldajad said ohtralt meediatähelepanu, aga kui rääkida sõduritega õppuste alal toimunust, on see uskumatu – rahvas seisis ristteedel ja elas sõduritele kaasa. Leidub ohtralt lugusid, kuidas sõdurid läksid näiteks McDonaldʼsisse ja said tasuta kohvi. Rahva positiivne reaktsioon võiski olla kõige olulisem, sest näitas, et inimesed hindavad riigikaitset.

Mul on veel üks väike lugu. Üks õppuste alale jäänud kommuun, kellele ettevalmistuste ajal lubati, et nende territooriumil harjutatakse lahinguid, oli pärast väga pettunud, sest lõpuks seal võitlust ei korraldatud.