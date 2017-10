Veel kaks abilinnapead peeti kinni

Linnapea Urmas Klaas (Reformierakond) nõudis nende kohest tagasiastumist ja lahkuv linnavalitsus jätkab nüüd nelja liikmega. Need on ka ühed vähesed faktid, mis eile kahe Tartu juhtpoliitiku suhtes avalikuks saanud korruptsioonikahtlustuses laiemalt teatavaks tehti.

Uurimine pikalt käinud

Kahtlustuse järgi osales linnamajanduse valdkonna abilinnapea Semilarski otsustes, millega seoses olid tal isiklikud majanduslikud huvid. Kui kahtlustus peaks osutuma süüks, pani Semilarski karistusseadustiku mõttes toime toimingupiirangu rikkumise eriti suures ulatuses.

Samuti kahtlustavad Lõuna ringkonnaprokuratuur ja kaitsepolitseiamet Semilarskit altkäemaksu võtmises ning üht ärimeest talle altkäemaksu andmises. Sellele ärimehele on samuti esitatud kahtlustus.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri eriasjade prokurör Margus Gross hoidus eile pressiga kohtudes kommentaaridest, millist Semilarski töövaldkonda kahtlused puudutavad.

Küsimusele, kas Semilarski kaasus on seotud käimasoleva Tartu linna bussihankega ning kas altkäemaksu andmise kahtlustuse saanud ettevõtja võiks olla Aivo Pärn, vastas prokurör, et uurimise praeguses faasis ta seda ei kinnita. Tartu Postimehe küsimuse peale, kas prokurör lükkab selle väite ümber, ta naeratas ja ütles, et see on juba õngitsemine. Kõmuliste kohtuprotsessidega tuntust kogunud ärimehe Pärna mobiiltelefon oli eile välja lülitatud.

Milles võiks seisneda teine episood ning mis tingis abilinnapea Jarno Lauri (SDE) kabinetis läbiotsimise ja tema arvuti kaasavõtmise ning tema küsitlemise, jäi eile vastuseta. Laurile ei esitatud kahtlustust ning ta jätkas raekojas tööd ka eile õhtul.

Sotsiaalvaldkonna abilinnapea Artjom Suvorov võttis kahtlustuse järgi pikema aja jooksul mitmel korral altkäemaksu selle eest, et aitas suunata toetussummasid eri organisatsioonidele. Samuti oletatakse, et ta on toetussummasid ette lubanud.

Keda keskerakondlane Suvorov väidetavalt altkäemaksu eest toetas, prokuratuur eile ei avaldanud. Üks altkäemaksu andmises kahtlustatav on kinni peetud.

Nagu eile selgus, kestab uurimine abilinnapeade suhtes juba pikemat aega. Eile said kriminaalasjad lihtsalt avalike toimingute kaudu teatavaks, tõdes Gross ja täpsustas, et kaks kahtlustust ei ole seotud.

Suvorovi puhul on tõenäoline, et jutt saab olla Tartu linnavalitsuse reservfondist tehtavatest eraldistest, sest linnaeelarve üle otsustab volikogu. Reservfondi eraldised on enamasti mõnesaja kuni mõne tuhande euro suurused, seega ei saa ka altkäemaksu puhul jutt olla väga suurtest summadest. Kapo pressiesindaja Harrys Puusepp möönis, et sellised järeldused ei ole valed.

Linnapea on šokis

Tegemist on väga nördimapaneva olukorraga ja uudis kahele abilinnapeale kuriteokahtlustuse esitamisest mõjus raekojas šokeerivalt, tunnistas vahetult pärast kaitsepolitsei ametnike lahkumist Tartu linnapea Urmas Klaas.

Tema linnavalitsusest on nüüd korruptsioonikahtlustusega pidanud lahkuma juba kolm abilinnapead, mullu mais sai tollane sotsiaaldemokraat Kajar Lember süüdistuse altkäemaksu võtmises ja soodustuskelmuses.

Klaas rõhutas, et linnavalitsus teeb igakülgset koostööd, et kõik nüansid saaksid võimalikult ruttu uuritud ja tõde jõuaks päevavalgele.

«Sellises olukorras, kus kaks abilinnapead on saanud kahtlustuse, ei ole neil võimalik oma ametiülesandeid täita ning on päevselge, et neil tuleb tagasi astuda, ja seda ma neilt ka nõuan,» ütles ta.