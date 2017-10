Kanna kohe: viis värsket moeideed

Neli päeva väldanud moemaraton võttis isegi tõsised fashionista'd võhmale ja ajas silme eest kirjuks. Külluslikult originaalset ja triviaalset, paljastavat ja peitvat, argipäevaks ja eriliseks õhtuks. Endiselt leiab kõige tugevama karakteriga karjäärinaise rõivad Iris Janvieri moemajast ning unenäolise õhtukleidi jahile tasub sammud seada Embassy of Fashioni ateljeesse. Kuid mida üldse kanda? Siin on viis inspiratsioonisuunda, millega talv eriliseks muuta.

Aldo Järvsoo / Erlend Štaub / TFW

Trendikas kana

Kui keegi arvab, et litter on liiga nunnu ja ilutsev, siis vaata, kuidas litter cooliks muuta!

Hiljutise moenädala nii avasid kui ka lõpetasid indiaanlased. Kes on kõige säravam staar praegusel moepildil? See on kana! Suled moelaval – just nii. Aldo Järvsoo kasutas oma õhtumoe kollektsioonis karusnaha asemel sulgi, tehes seda väga värskelt ja väljendusrikkalt. Pole paremat partnerit voogavale siidile.

Suled tõi lavale ka Eesti päritolu rahvusvaheline moedisainer Kristian Steinberg, kes liitis Jaapani sulekangast efektselt õliläikelise nahaga.

Vaadakem tõele näkku, karusnahal on moeareenil lips läbi ja selle kandmine pole enam süütu edevusakt, vaid selge ühiskondlik sõnum vägivalla toetuseks. Miks ei võiks suled olla üks alternatiive? Igatahes pole sel sügisel põhjust solvuda, kui keegi sind kanaks nimetab – tegu on tõelise trenditegelasega!

Riina Põldroos / Erlend Štaub / TFW

Sillerdavad litrid

Teine täht moetavas on praegu litter. Sära ja sädelus on välja murdnud õhtumoe ahistavast nišist ja kes tähelepanu ei pelga, võib seda kanda igal pool. Karolin Kuusiku loodud Tallinn Dollsi kollektsiooni põnevaim osa vallutas just värvilise litrisäraga. Kuid põnevaima sillerduse tõi lavale Riina Põldroos, kes näitas seda trikoode ja kalasabana kehale voogavate õhtukleitidega. Virvendava veepinna värvid ja veealused sillerdused – vaevalt on võimalik moematerjali veel elavamasse vormi valada.

Kui keegi arvab, et litter on liiga nunnu ja ilutsev, siis Iris Janvier muutis litrid cool'iks ja modernseks, ühendades seda sportliku joone, rõhutatud õla, drapeeringute ja kummikanalitega. Ammune litrisõber Mari-Liis Saretok viis vaatajad oma Kokomo unistuste maailmas aga paika, kus litreid kantakse õige casual moel – paarid dresside või viigipükste ja meestekingadega.

Tallinn Fashion Weeki lennukas moeparaad tõestas, et isegi sellisele pikalt orbiidil olnud moeteemale on alati võimalik uus ja värske nägu anda.

Mammu Couture / Erlend Štaub / TFW

Tiivulised: linnud ja liblikad

Kolmas tõusev trend talvises moetavas on tiivulised. Meil ei ole küll talvel linde ega liblikaid, kuid seda armsam on kohata neid moelaval. Ketlin Bachmannil olid liblika-aplikatsioonid tikitud siidile ning Nymfi moestuudio hing pani oma võlulinnud lendama sametile. Iga tiivuline tegelane on motiiv, millega tuua garderoobi killuke maagiat.

Kes aga tunneb tiivuliste olenditega hingesugulust, võib ise kehastuda langenud ingliks. Näiteks nii, nagu pakkus Diana Arno oma volangirikaste varrukatega, või siis helgeks ja helendavaks taevaseks olendiks, nagu tegelased Mammu Couture'i kollektsioonis.