Kassisõpru oodatakse sel nädalavahetusel Tallinna

Omavahel võistlevad 17 kassitõu esindajad. Seekordse näituse keskpunktis on maailma suurim kodustatud kassitõug Maine Coon, näha saab aga teisigi rohkem ja vähem haruldasi kasse.

Euroopa ilusamaid kasse oodatakse osalema muuhulgas Saksamaalt, Prantsusmaalt, Itaaliast ja Venemaalt. Eraldi kategoorias võistlevad ka kodukassid. Kokku astub kahe päeva jooksul üles 105 kassi, keda hindavad kuus kohtunikku. Näitusele pole aga oodatud mitte ainult need, kes juba on kassiomanikud: peale tõukassipoegade müügi on näitusel ka kodu otsivad kassid; selle poolest on näitus ainus omataoline.

Heategevusorganisatsioonide Kassiabi ning Kass ja Pojad hoolealuseid hindavad kohtunikud ning võistluse lõpus võivad vaatajad südamelähedaseks saanud nurrujad endaga koju kaasa võtta.

Kassinäituse põhisündmus on teadagi parimate liigiesindajate valimised, ent MTÜ Cleopella presidendi Triin Simmulsoni sõnul on kahtlemata tegu kogupereüritusega ja kaasa võib võtta ka pisemad kassisõbrad. «Meil on lastenurk, kus printsess Elsa tegeleb mõlemal päeval lastega,» ütles Simmulson. «Seal saab joonistada, multikaid vaadata ning loomulikult ka kasse paitada ja nendega pilte teha, sest väga paljud omanikud näitavad hea meelega oma lemmikuid kõigile huvilistele.» Samuti on avatud kohvik, kus pakutakse nii sooja kehakinnitust kui ka kergemaid suupisteid. Kvaliteettooteid kassiomanikele müüvad Kasside Ilusalong, Zootropolis OÜ ja KassMaania pood.

Cleopella kassinäituste korraldajate suur soov ja missioon on aidata abi vajavaid kasse ning selleks korraldatakse näitusel heategevusmüük. Oksjonil saab muuhulgas osta näiteks ehteid ja dekoratiivpatju, ent loomulikult ei puudu nimekirjast suur valik kõikvõimalikku kiisukaupa. Kogu müügitulu läheb MTÜdele Kiisusõbrad, Kass ja Pojad ning Kassiabi ja raha kasutatakse kasside raviks ning toidu ostmiseks.

Kassinäitus on külastajatele avatud laupäeval kella 11–17 ja pühapäeval kell 10–17. Pileteid saab osta nii Piletilevist kui ka kohapealt.