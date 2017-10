Kiili ja Nääme töölepingud linnaga vaadatakse kriitiliselt üle

Valimiste eel avatud Sõle spordikeskuses töötab arendusjuhina Keskerakonna liige, endine kesklinna vanem ja linna vara omastamises süüdi mõistetud Alar Nääme. Areenimeistrina on linna palgal ka Tallinna Sadama endine tippjuht Allan Kiil, kellel tuleb altkäemaksu võtmises süüdistatavana peagi kohtu ette astuda.

Mehed kinnitasid Äripäevale, et neid kutsus tööle Tallinna spordi- ja noorsooameti juht Rein Ilves. Viimane kuulub Keskerakonda nagu Näämegi. Kokku töötab Sõle spordikeskuses 28 töötajat ning Sõle spordikompleksi peab Tallinna linnale kuuluv sihtasutus Kristiine Sport.

Nääme on sotsiaalmeedia vahendusel vabandust palunud minevikus tehtud vea eest. «Mõistan ka, miks on kerkinud üles küsimused minu sobivuses sellesse ametisse, ning mul on tekkinud olukorra pärast kahju. Maadlejana ja spordivaldkonda kureerinud inimesena soovin aga kinnitada, et olen sporti ja selle arengule kaasa aitamisesse suhtunud alati täie tõsidusega ning teen seda ka edaspidi, vaatamata tehtud vigadele,» selgitas ta.

Aas: olukord näeb kehv välja

«On väga kahju, et uus ja kena Sõle spordikeskus nüüd skandaalide alla mattub. Olukord näeb kehv välja,» kommenteeris keskerakondlasest Tallinna linnapea kohusetäitja Taavi Aas. Sõle spordikeskuse personaliotsustest sai Aas enda sõnul teada meediast, kuid ta lisas, et linna hallatavatel asutustel on oma värbamisotsustes küllalt suur iseseisvus. «Arutame seda teemat järgmisel nädalal, kui spordiameti juht lähetuselt tagasi jõuab, ja vaatame senistele otsustele kriitiliselt otsa,» lubas Aas.

Linnapea kohusetäitja tunnistas, et keskerakondlasest endisel Tallinna kesklinna vanemal Alar Näämel on maineprobleem, kuid ta on karistuse saanud ja kahju hüvitanud. «Loodetavasti on mees oma järeldused teinud,» sõnas Aas. Ta lisas, et tegemist ei ole avaliku teenistuse ametikohtadega, mille suhtes kehtivad märksa rangemad nõuded. «Linna hallatavates asutustes tööle võtmiseks ei ole kohustust korraldada konkurssi, nii nagu treenereid ja õpetajaid võetakse sageli tööle suunatud pakkumistega,» märkis Aas.

Alar Nääme mõisteti tänavu jaanuaris süüdi omastamises. Otsuse järgi korraldas Nääme 2015. aasta riigikogu valimiste valimiskampaania osana Valgas kaks kontserti, ent lasi nende kulud tasuda Tallinna linnakassast. Nääme kandis 6330-eurose rahalise karistuse ja maksis omastatud 2846 eurot pealinnale tagasi. Tänavu kohalikel valimistel kandideeris Nääme Keskerakonna Valga nimekirjas ning sai 92 häälega volikogusse sisse.

Alar Nääme, Allan Kiil, Rainer Vakra / Kollaaž

Vakra: Nääme ja Kiili linna palgale võtmine lõhnab korruptsiooni järele

Nääme ja Kiili linna palgale võtmine ei ole sobiv ning lõhnab korruptsiooni järele, leiab keskerakondlastega Tallinnas võimalikku koalitsiooni plaaniv sotsiaaldemokraat Rainer Vakra.

«Alar Nääme ja Allan Kiili linna palgale võtmine ei ole vastuvõetav ega lubatav. See on minevikku kuuluv poliitiline kultuur ja nende palkamine on taunitav tegu ning lõhnab korruptsiooni järele,» kirjutas Rainer Vakra sotsiaalmeedias.

Vakra sõnul on Tallinna linna maine puhastamine võimalik ainult siis, kui selliseid inimesi nagu Kiil ja Nääme linna palgale tööle ei võeta. Ta lisas, et inimestele tuleb anda võimalus teha päris tööd. «Aga veel ulmelisem on see, et need töökohad on sisuliselt fiktiivselt loodud,» kirjutas Vakra.