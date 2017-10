Taavi Rõivase päästmine

Nüüd ei jäänud üle muud kui päästeoperatsioon ellu viia.

Suur üleujutus

Operatsioon kujunes laiahaardeliseks. Rõivas haaras igast võimalusest ning rääkis juba esimeseks õhtuks eetri täis. Justkui arvestusega, et mida rohkem, seda veenvam. Et kõik, kellel on midagi küsida, saaks küsida ära kõik, mis neil on küsida. Nii saab teemast õhu välja lasta ning pole vaja järgmistel päevadel enam uuesti ja uuesti kellelegi aru anda. Nõnda on lootust, et teema ammendub, käib maha ja vaibub. Sest ajakirjanikele ei jää ühtki lahtist niidiotsa, millest lõngakera uuesti lahti harutama hakata. Tagatipuks sai Rõivas rääkida segamatult, sest tema väidetav ohver püsis varjus ja vaikis.

Kuid kõigest hoolimata ei saa kogenud suhtekorraldajad aru, miks oli Rõivasel vaja kogu meedia üle ujutada. Elementaarne oht seisneb selles, et mida rohkem midagi seletad, seda tõenäolisemaks saab võimalus, et räägid end sisse või endale vastu. Ega ilmaasjata lase uurijad kahtlusalustel juhtunut mitu korda kirjeldada, küll algusest lõpuni ja siis jälle lõpust alguseni. Sedasi on lootust, et valed ja vassimised hakkavad lõpuks välja paistma. Ajakirjanike ristküsitluse alla astumine suurendab samamoodi sissekukkumise riski.

Rõivase ulatuslik esinemine paljudes kanalites paljastas terava silma ja kõrvaga vaatajaile, et tema ettevalmistatud lint jäi tegelikult lühikeseks. Ta oli valmis minema teatud piirini – jah, tantsisime; jah, võib-olla liiga lähedal –, oli valmis möönma seda ühes ja teises sõnastuses, aga alates sealtmaalt, kus küsimused läksid väga konkreetseks, hakkasid vastused lonkama ja logisema. Etteasteteks koostatud käsikiri osutus poolikuks. Ehk teisisõnu: Rõivas oli selgeks õppinud kolm lugu, aga tuli välja, et peo korraldajad ootasid talt terve tantsuõhtu sisustamist. Tuli käigult improviseerida.

Tulemuseks kujunes Rõivase seisukohast masohhistlik, piinarikas grillimine aeglasel tulel. Selle asemel et anda üksainus põhjalik intervjuu ja öelda järgmistele: «Mul on kõik öeldud, midagi pole enam lisada.» Või veel parem: minna «Aktuaalsesse kaamerasse», teha seal lühike avaldus, vastata paarile-kolmele küsimusele, mis saate formaati arvestades läheks vaevalt liiga kollaseks, teatada asespiikri kohalt tagasiastumisest, mis juhiks fookuse intiimselt aspektilt poliitilisele – ning kolme-nelja minutiga olnuks kõik läbi. Rahvale jäänuks mulje, et Rõivas võtab juhtunut äärmiselt tõsiselt. Jah, ajakirjandus jäänuks pika ninaga, kuid ega edukas PR-operatsioon tähendagi, et rahuldatud ajakirjanikud peaks püherdama rõõmust poris.

Rõivas otsustas aga vinti veel peale keerata. Ta võttis abikaasa käekõrvale ning läks temaga «Kolmeraudsesse», muutes kogu juhtumi ameerikalikult melodramaatiliseks tõsielusõuks. Või... pigem peredraamaks? Kas just Raua saates ei juhtunud see, et Rõivase väidetava ohvri asemel hakkasid paljud kaasa tundma hoopis Luisale ja Taavile, nende noorele, muinasjutulisena paistnud abielule? Umbes nii: et näe, Taavi, oli sul vaja Malaisias juua, vaata nüüd ennast, istud seal nagu hunnik õnnetust. Pole kahtlust, et enamik inimesi saab pigem aru mehe ja naise puruneda ähvardavast suhtest kui kellegi seksuaalsest ahistamisest. Ahistatuga ei taha keegi samastuda.