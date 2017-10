Kuidas paistab nähtamatu ehk skaneeriva elektronmikroskoobiga vaated põnevasse nanomaailma

Nüüd võiks proovida ette kujutada ühikut, mis on tuhat korda väiksem kui millimeeter. See ei ole lihtne. Selle ühiku nimi on mikromeeter ning näiteks naise juuksekarva läbimõõt on umbes 70 mikromeetrit – seda saab palja silmaga näha küll.

Ja nüüd tuleks ette kujutada mikromeetrist omakorda tuhat korda väiksemat vahemaad. Või kui lähtuda taas millimeetrist, siis vahemaad, mis on millimeetrist miljon korda väiksem!

Kui te sellega hakkama saate, olete saabunud nanomaailma ehk väga väikeste, silmaga nähtamatute osakeste maailma, kus vahemaad on vaid veidi suuremad kui aatomite omavaheline kaugus.

Kuidas pakkida kingituseks südamekujuline plaadike kirjaga «Palju õnne sõbrapäevaks!», mis parimal juhul paistab silmale imetillukese täpina.

Umbes sellises mõõtkavas võis ju olla ka too nähtamatu juuksenõel, mille Pantalone pidi neiule juustesse torkama Ugala menuetenduses «Armastus kolme apelsini vastu».

Ometi ei ole see kõik näitemäng ega fantastika. Nanomõõdus maailma on võimalik päriselt näha, luubist ja tavalisest mikroskoobist jääb küll väheks, aga kui teil on käepärast skaneeriv elektronmikroskoop, siis palun!

Physicumi keldrikorrusel ühe labori väikses eestoas tuleb jalga panna sinised sussid, selga valge kittel ning kõik üleliigsed asjad maha jätta.

Skaneeriv elektronmikroskoop asub sealt edasi järgmises ruumis, kus valitseb ülerõhk, mis hoiab labori puhta ja tolmuvaba.

Üliterav ja ülisügav

Tartu ülikooli materjaliteadlane Maido Merisalu selgitab, et skaneerivas elektronmikroskoobis kasutatakse katseobjekti uurimiseks fokuseeritud elektronkiirt, milles elektronid on kiirendatud tohutu kiiruseni. Sõltuvalt eesmärgist mõnikord isegi enam kui 20 protsendi valguskiiruseni.

Sellise ülipeenikese, vaid mõnenanomeetrise läbimõõduga elektronkiirega skaneeritakse mikroskoobi töölauale asetatud proovi pind üle rida realt.

Elektronide ja uuritava aine vastasmõjul tekivad signaalid püütakse seejärel kinni erinevate detektorite abil. Ja kogutud signaalide põhjal luuakse katseobjekti pinnast arvuti abil kujutis.

Nii ongi võimalik tekitada pilte ülipisikestest detailidest mikroskoopilisel skaalal.

Skaneeriva elektronmikroskoobi lahutusvõime ehk peeneraldus on umbes tuhat korda parem kui tavalisel optilisel mikroskoobil ning see võimaldab vaadelda isegi imepeeni süsiniknanotorusid, mille läbimõõt võib olla kümne nanomeetri kandis.

Teine skaneeriva elektronmikroskoobi eelis on kujutise suur sügavusteravus. See tähendab, et ka kolmemõõtmelise kujuga katseobjekte on võimalik saada korraga fookusesse.

Physicumi skaneeriva elektronmikroskoobi teeb eriliseks veel selle juurde kuuluv ioonkahur, millega saab materjali söövitada sisselõikeid ning uurida lisaks pinnale proovi sisemust.

Mikromaailma näitus

Eelmisel nädalal oli Physicumi fuajees võimalik vaadata näitust piltidest, mis ilmuvad skaneeriva elektronmikroskoobi arvutiekraanile ühest või teisest katseobjektist.

Pilte oli nii Eesti teadlaste uurimistöödest, koostööprojektidest ülikooliga, praktikumidest, koolitustest kui ka ebaõnnestunud katsetest.

Esmalt jäid uudistajatele silma mikroskoopilised ioonkahuriga söövitatud pildid, mis olid valmistatud selle keeruka meetodi õppimise koolitusel.

Näiteks pilt imetillukesest maskist, mille valmistamiseks kaeti objekt õhukese, umbes ühe mikromeetri paksuse plaatinakihiga ning seejärel söövitati sinna suu, nina ja silmad. «Teose» originaalsuurus on umbes 40 korda 40 mikromeetrit.