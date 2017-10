Neeme Raud Weinsteini ahistamisskandaalist: aeg hüüda «Ohoo!»

Istungit kajastanud New York Times viis uue termini massideni. Nüüd oli naistel, kes pälvisid ülemuste soovimatut tähelepanu, otsekui tempel, mis toimunule lüüa. Enam polnud vaja ebamääraseid seletusi, et «meesülemus lähenes mulle, ei-d vastuseks ei pidanud ja mul oli valida, kas töö või nõustumine».

Selleks et ühiskond, kus naised olid siiski teise klassi vaguni reisijad, hakkaks teemat tõsisemalt võtma, kulus Ühendriikides veel aastakümneid.

Nagu Eestiski, kus naiste õigustest ja ahistamisest hakati valjemalt rääkima oma riigi taastamise järel. Esialgu olid siinsed arutelud üsna kohmakad. Meenub, kuidas tarmukad väliseesti naised Kanadast ja Ameerika Ühendriikidest avasid Tallinnas naiste õigustega tegeleva keskuse, rääkisid feminismist ja kuulsid siis, et see on Põhja-Ameerika murede eksport. Uues Eestis olevat see arusaamatu, sest Nõukogude Liidust tulnuna on meie naistel õigused olemas, aastakümneid on nad koduste kohustuste ja laste (loe: naistetöö) kõrvalt igal hommikul kraanasid või tippametkondades masse juhtima siirdunud.

Ma ise tegin 90ndate lõpus New Yorgis saate, kus püüdsime feminismile, Eestis tollal halvamaigulisele sõnale, inimlikumat mõõdet anda. Selle käigus tegime naisõiguslaste ajakirja Ms toimetuses intervjuu, kus jutt läks seksuaalsele ahistamisele. 90ndate kuulsaim ahistamisjuhtum Ühendriikides oli kahtlemata Bill Clintoni ja Monica Lewinski «suhe».

Pärast minu saate Eestis ekraanile jõudmist ütles üks siinne naiskolleeg, et tema ei saa aru, mida Ameerika naised virisevad. Mis jutt see on, et ülemuse kerge flirt on alandav, hoopis vastupidi!

Paljud ameeriklannad leidsid siis, et presidenti armunud praktikant, kes Ovaalkabineti kõrvalruumis presidenti rahuldas ja hiljem (ema soovitusel) riigipea spermaga kleidi pangaseifi lukustas, oli ise Clintoni ärakasutaja. Samamoodi väitjaid on ahistamisskandaalidega seoses tegelikult ju siiani – need on enamjaolt naised, kelle arvates püüavad suguõed oma ebameeldivatest kogemustest rääkides lihtsalt tähelepanu. Pärast minu saate Eestis ekraanile jõudmist ütles üks siinne naiskolleeg, et tema ei saa aru, mida Ameerika naised virisevad. Mis jutt see on, et ülemuse kerge flirt on alandav, hoopis vastupidi! Pole ju midagi kuritegelikku selles, kui meesülemus ei näe naisalluvas mitte ainult töötajat, vaid ka naist.

Ent tagasi Ühendriikidesse. II maailmasõja järgse babyboom’i, äärelinnade valgete piirdeaedadega majade ja õnnelike koduperenaiste ajastu põhitõed hakkasid seal vankuma 60–70ndatel. Ühiskondlikule arvamusplatsile ilmusid naisõigulased, kes naeruvääristasid tollal ajakirjas Houskeeping avaldatud soovitusi, et töölt saabuvat Meest – teda tähistati alati suure algustähega, ikkagi leivatooja! – ootav naine peab lisaks maitsva õhtueine valmistamisele end ka saabuvaks taaskohtumiseks korralikult ette valmistama: «Võtke 15 minutit, et puhata, et oleksite värske, kui Ta tuleb. Kohendage oma make-up’i, pange pael juustesse. Tema on ju pidanud olema koos paljude tööst kurnatud inimestega ja vajab vaheldust ning puhkust.»