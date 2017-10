Viis küsimust, mis otsustavad Eesti meistri tiitli saatuse

Tamm ründajaks?

Talvel Flora peatreeneriks pandud Arno Pijpersi käekirja võtmesõna on distsipliin, mitte avantüür. Hollandlase käe all on Flora muutunud mullusega võrreldes kaitsest lähtuvamaks meeskonnaks, kes loovutab ajuti hea meelega palli vastasele, et siis otsustavalt nõelata.

Kaitse lukkukeeramise võtmemees on olnud Joonas Tamm, üks lõppeval hooajal liiga esikolmikusse kuuluvaid mängijaid. Hiljuti koondisesärgis ründajana säranud Tamme Floraski ründajana mängitamist ei soosi samas meeskonna mängustiil.

Ent mis saab siis, kui alati üllatusvõimelise Transi vastu ollakse täna õhtul näiteks 80. minutil kaotusseisus? Kas Pijpers võiks võtta võitu püüdes riski ja nihutada Tamme rünnakule? Või lähtuks ta ideest, et parem punkt käes kui sootuks tühjad pihud?

Loterii sai otsa?

Aastaid oli hilissügisene mäng Narvas miski, mida pelgasid kõik meeskonnad – Kreenholmi staadioni pureb ajahammas valusalt juba aastaid ja külmas-vihmas seal mängimine oli võrreldav loteriiga. Linna kunstmuruväljak ei vastanud aga üldse kõrgliiga tingimustele.

Neli aastat tagasi sai uus altküttega kunstmuruplats viimaks valmis ja sestpeale on Flora- Levadia-sugused tehnilisemad tippmeeskonnad võinud kindlad olla, et saavad ka oktoobris piirilinnas oma mängu mängida. Et mõlemat ootab üks Narvas-käik veel ees, sõltub tiitli saatus vähem õnnejumalanna soosingust ja rohkem meeskondade enda võimetest. Kes ei suuda Transi murda, saab süüdistada ainult iseennast.

Kaotus oli võit?

Kaks korda on Levadia sel hooajal liigas kaotanud: korra tiitlikaitsjale Infonetile ning korra Viljandi Tulevikule. Pole vaja liigatabelit pikalt uurida, et mõista, kumb oli suurem šokk.

Kuuldavasti reageeris juulikuisele 0:1 lüüasaamisele piitsaviibutusega ka klubi juhtkond. Tulemus? Järgmisest tosinast liigamängust on Levadia võitnud kümme. Kindlasti ei minda just seetõttu laupäeval ka Tulevikku alahindama, häbi eest on vaja kätte maksta.

Vaimujõu jagamine?

Kui hooaja eel pakuti, et Flora jääb medalikolmikust sootuks välja, oli selle peapõhjuseks meeskonna noorus. Ent nagu hooaeg näitas, piisab sellest, kui igasse liini jagub üks kogenud mees.

Väheses keskendumises ei ole florakaid saanud kordagi süüdistada, seda ei võimalda juba Pijpersi nõudlikkus. Küll aga on liigsest tahtmisest saanud vahel takistus, mis mehi kammitsema kipub. Ülipüüdlikkust on kahe viimase hooaja jooksul olnud ajuti näha nii mulluse kapteni Gert Kamsi kui ka tänavu kaptenipaela kandva Brent Lepistu tegutsemises. Mõlemad on kahtluseta meeskonna hingestatud liidrid, ent võtavad vahel enda kanda liigagi suure vastutuskoorma.

Ja kuidas peab vaim vastu neil noortel, kel olemas küll meistritiitli võitmise kogemus, ent puudub vanuse tõttu veel enesekindlus, kuidas raskel hetkel ise vankrit vedada? Sügise saabudes on Flora mängupildis senine vabadustunne aina kahanenud, kuid olulised punktid on seni siiski tahtejõu najal võetud. Kas nii läheb lõpuni?

Prinsi õige trump?

Levadia juhendaja Igor Prins on sel hooajal kohati seisnud silmitsi luksusprobleemiga. Levadias võib tähtsaid väravaid lüüa kes tahes, ent kuidas leida mees, kellelt maksab just sel päeval kõige teravamaid liigutusi oodata? Piltilikult öeldes on Prinsi kaardipakis olemas nii ruutu, ärtu kui ka poti kuningas, ent puudub võimalus kindlalt teada, milline mast võiks olla trump ja milline kaart seetõttu letti lüüa. Kuid vahel võib hädast välja aidata sootuks jokker – nagu näiteks Ingemar Teever Infoneti vastu.

KAST

Flora vs Levadia

Tabel: Flora 83 p, Levadia 79 p

Senised kohtumised: 1:1, 0:0, 3:3

Viimased mängud:

Flora: Narva Trans võõrsil, Tartu Tammeka kodus, Levadia võõrsil

Levadia: Viljandi Tulevik kodus, Narva Trans võõrsil, Flora kodus