Videod: taliolümpia viis imelist ja innustavat medalivõitu

-Murtud roiete kiuste pronksile

2010. aasta Vancouveri taliolümpiamängude üheks suuremaks kangelaseks kerkis murdmaasuusataja Petra Majdic. Naiste sprindivõistluseks sooja teinud Majdic jäi ühes laskumisjärgses kurvis suuskade valitsemisega hätta ning sõitis rajalt välja.

Tema õnnetuseks oli rajaäärne kallas just selles paigas väga kõrge ning suusataja prantsatas pärast kolmemeetrist õhulendu all vulisevasse kraavivette. Mõlemad suusakepid ja üks suusk murdusid. Murdus ka mitu roiet.

Hoolimata piinavast valust otsustas ta sprindivõitlusel startida. Ta pääses 19. ajaga eelsõidust edasi, kuid langes finišijoont ületades lumele. Endas meeletu tahtejõu leidnud Majdic ei suutnud ilma abilisteta niisama liikudagi, kuid suusarajal läks tal korda valu unustada. Ta pääses edasi ka veerandfinaalist, tänu aegade võrdlusele ka poolfinaalist.

Nii kaugele jõudnuna suutis ta ära kannatada ka viimase kolm ja pool minutit kestnud pingutuse, finišeerides Marit Bjørgeni ja Justyna Kowalczyki järel kolmandana. Kui Sloveeniale oli tegu ajaloo esimese murdmaasuusatamise olümpiamedaliga, siis Majdicle oli see «väikeste teemantidega kuldmedal».

-Võitlus hea ja kurja vahel

1994. aasta Lillehammeri olümpia rambivalgus oli eelkõige suunatud USA iluuisutaja Nancy Kerrigani peale. Algul peeti teda üheks suurfavoriidiks olümpiakullale, kuid kõik muutus 6. jaanuaril. Detroitis treeningu lõpetanud Kerrigan peksti koduste meistrivõistluste eel metallkaikaga läbi ning tema põlv sai rängalt viga.

Lugu tekitas nii palju kära, et rünnakut hakkas uurima FBI. Nagu selgus, oli Kerrigani vigastamine tellimustöö, mille taga oli tema konkurendi Tonya Hardingu eksabikaasa. Eesmärk oli Kerrigani hooaeg lõpetada, et teha ruumi just nimelt Hardingule.

Kuigi uurimine tõestas, et ka Harding oli kuriteo toimepanekust teadlik, ei visanud USA olümpiakomitee iluuisutajat koondisest välja. Kuna Kerrigan paranes vigastusest suhteliselt kiirest, otsustas USA olümpiakomitee saata ka tema olümpiale. See tähendas, et Lillehammeri iluuisutamisareenil rullus lahti lahing hea ja kurja ehk Hardingu ja Kerrigani vahel.

Kuigi muinasjutulisest lõpplahendusest ehk kuldmedalist jäi Kerrigani selles loos lahutama kohtunike vastuoluline otsus, millega kõige kirkama medali võitis napi paremusega ukrainlanna Oksana Baiuli, suutis Kerrigani lõpuks välja võidelda hõbemedali. Hardingu laeks jäi kaheksas koht, kuid palju suuremaks võiduks võib ta pidada seda, et ei sattunud vanglasse.