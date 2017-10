Raja elab taliolümpiast rääkides veel barjääri taga

Ka tema kõige inspireerivamad olümpiahetked pärinevad murdmaasuusatamisest. Esimesena meenuvad talle mõistagi Andrus Veerpalu ja Kristina Šmiguni võidud, oma koht on Raja mälestustes ka Allar Levandil.

Välismaalastest imetleb Raja norraka Petter Northugi vägitegu 2010. aasta Vancouveri olümpial. Northug võitis seal kuldmedalid 50 km klassikas ja paarissprindis, hõbemedali meeste 4 x 10 km teatesõidus ja pronksmedali individuaalses sprindis.

«Tulla olümpiavõitjaks 50 kilomeetris ja sprindis – see on teatud mõttes ime. Tema kiirus, enesekindlus ja suusavaldamine distantsi viimases osas on tõesti väga inspireeriv, mida saab otseselt üle kanda ka oma spordialasse,» rääkis Raja.

Postimehe välja toodud inspireerivatest olümpiahetkedes meenub Rajale kaks: Steven Bradbury Salt Lake City lühiraja kiiruisutamise kuld ning Petra Majdici Vancouveri pronks.

Bradbury uskumatu kuldmedali puhul tekkisid Rajal kahetised tunded. «See tundus liiga ulmeline, et tõsi olla. Ühest küljest kahju nendest, kes kukkusid ja jäid oma võiduta. Teisalt tuleb alati oma sõit lõpuni sõita. Kui sa seda ei tee, ei ole tulemus see, mis ta võiks olla,» lausus Raja.

Majdici läbi valu võidetud pronksmedali kohta ütles Raja, et paljud sportlased oleksid selles seisus võistluse ilmselt pooleli jätnud. «Tippsportlased on natukene veidrad inimesed ning nende valulävi on tavainimestest kõrgem. Kuid antud juhul oleks iga vähegi teine sportlane sellises seisus võistlused ilmselt katkestanud. Müts maha, et ta ei lasknud raisku võimalust sõita medalile.»

Kuid mida tähendavad nimetatud hetked olümpialiikumisele? «Need konkreetsed juhtumid on eeskujuks neile, kellel on omad unistused. Ei tasu esimeste, teiste, kolmandate või kümnendate tagasilöökide puhul alla anda. Kui sul on unistus ja tahe, siis leitakse alati ka võimalus.»