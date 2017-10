Kuriteokahtlustuse saanud abilinnapead astusid tagasi

Prokuratuur oli eile võrreldes üleeilsega veelgi kidakeelsem, vastates küsimustele, mis võiksid avada Semilarski ja Suvorovi suhtes esitatud kahtlustuste sisu.

Kinnitust on leidnud, et Tartu linnavalitsuses on lisaks Suvorovile ja Semilarskile üle kuulatud ka abilinnapea Jarno Laur (SDE), kuid juhtunu tunnistajana.

Tema arvuti on uurijad talle juba tagastanud. Millest vesteldi, ei saanud Laur kommenteerida. «Olen allkirja andnud,» nentis ta.

Kinnitust on leidnud seegi, et üle on kuulatud linnamajanduse osakonna juhataja Rein Haak ja samas osakonnas töötav ühistranspordi peaspetsialist Madis Oona.

Bussihange?

Semilarski kureeris selle valdkonna tööd ja see viitab, et temaga seotud kahtlustused võivad olla seotud bussihankega. Prokuratuur ei ole seda kinnitanud.

Lõuna ringkonnaprokuratuuri pressinõunik Kauri Sinkevicius kinnitas eile üksnes seda, et kahtlusaluste ring ei ole praegu laienenud. Abilinnapead Artjom Suvorov ja Valvo Semilarski ning kaks ettevõtjat, kellest üks võib väidetavalt olla Aivo Pärn, veetsid teisegi öö arestimajas. Täna hommikul teeb prokuratuur otsuse, kas taotleda mõne kahtlustatava vahistamist pikemaks ajaks või pääsevad kõik kuni võimalike kohtuistungiteni vabadusse.

Teada on, et bussihankel on kevadest peale olnud pinev olukord ning bussiettevõtted on algatanud mitu vaidlust, mis on jõudnud riigihangete vaidlustuskomisjoni ja seejärel kohtusse.

Eelmise nädala algul saatis Hansa Bussiliinide juhatuse esimees Andres Puskar teravas toonis pressiteate, kus kritiseeris hanke läbipaistmatust ja kallutatust. Eile ütles ta, et nende ettevõttega ei ole uurimisorganid ühendust võtnud ja kedagi ei ole ka üle kuulatud.

«Ei ole kuulnud, et tegemist oleks bussihankega, aga ega ma ei imestaks,» sõnas ta. Tema meelest ei ole linnavalitsus toiminud korrektselt, kui on parandanud Eesti Bussi pakkumust ja tõstnud sellega ettevõtte pingereas teiseks.

Ka teiseks tõstetud bussiettevõttel oli vähe lisada. Eesti Buss on senise vedaja Sebe tütarfirma. Sebe juhatuse liige Üllar Kaljuste ütles, et nende ettevõttest ei ole kedagi üle kuulatud.

Seotust ärimees Aivo Pärnaga, kes peeti väidetavalt kinni kahtlustatuna ühes abilinnapeade tegevusega seotud kriminaalasjas, eitavad mõlemad bussifirmad.

Sporditoetused?

Kinnitust on leidnud, et tunnistajana on käinud kapos ülekuulamisel ka Tartu linnavalitsuse kultuuriosakonna sporditeenistuse juhataja Veljo Lamp. Vestlus toimus üleeile pärastlõunal.

Sporditeenistuse kaudu jagatakse linna sporditoetusi ja on võimalik saada ka osakonna reservist projektiraha näiteks võistluste korraldamiseks. Et vähemalt osa Suvoroviga seotud kahtlustustest on selle valdkonnaga seotud, on selge. Kuidas täpselt, ei ole siiski võimalik järeldada. Kultuuriosakond on pealegi hoopis abilinnapea Tiia Teppani vastutusalas. Teppan ütles eile, et tema vastu ei ole kapo huvi tundnud.

Ühe hüpoteesi järgi võis Suvorov vahendada teavet, kuidas sellieid toetusi saada, kuid kuidas puutub sellesse altkäemaksu andmise kahtlustus, mis tema suhtes on esitatud, või milles võis meelehea seisneda, on vastuseta.