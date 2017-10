Hõimupäevad viivad kokku eesti laulu ja põhjasaami räpi

​Eile õhtul ja ööselgi kajas Genialistide klubi mitme soome-ugri rahva pillilugudest ja lauludest ning põrand müdises tantsust. Täna kell 20 on tartlastel sinnasamma asja selleks, et kuulata Võrumaa metsade folki, mari muusikat ja setu meestelaulu. Esinejate hulgas on Mari Kalkun ja saami räppar Ailu Valle.