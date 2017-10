Iseseisvuslaste liidrit ahistasid «¡Viva España!» hüüdnud kaasvangid

Esmaspäeval Madridi kohtuistungile saabunud Sánchez ja Cuixart saadeti sama päeva hilisõhtul Soto Reali vanglasse, kahtlustatuna mässu õhutamises.

Kümneid tuhandeid iseseisvusmeelseid koondavad ANC ja Omnium reageerisid vangistusele kampaaniaga «Vabastage Jordid». Teisipäeva õhtul nende toetuseks Barcelonas meelt avaldanute arv küündis uudisteagentuuri AFP andmeil 200 000ni.

Kataloonia iseseisvuslust rahvusvaheliselt esindav Diplocat saatis välja pressiteateid, kus süüdistas Hispaania riiki selles, et too võttis rahumeelse meeleavalduse tõttu Sáncheze ja Cuixarti poliitvangideks. Nende poolele asus ka Hispaania vasakpopulistliku Podemose partei liider Pablo Iglesias. «Neid ei saadetud vangi varguse, vaid rahumeelse protesti korraldamise eest,» ütles ta iseseisvusmeelsele katalaani ajalehele Ara.

Dramaatikat lisas Cuixarti videosõnum, mille ta oli salvestanud Madridi sõitmisele eelnenud ööl: «Kui te seda videot näete, siis seetõttu, et riik on otsustanud võtta mu vabaduse.» Samas läkituses lubab ta, et Omnium jätkab tööd põranda all.

Riik teatas aga vastuargumendina, et 20. septembri hilisõhtust meeleavaldust, mille käigus piiras Sáncheze ja Cuixarti välja kutsutud rahvahulk sisse Barcelonasse Kataloonia piirkonna majandusosakonda läbi otsima saadetud Guardia Civili töötajad ja lammutati kolm maja ees seisnud Guardia Civili autot, ei saa kuidagi nimetada rahumeelseks. Mitme tunni vältel ei pääsenud politseinikud majast välja. Läbiotsimise juures olnud kohtuametnik pidi vihase rahvamassi vältimiseks põgenema katuse kaudu. Muu hulgas pidasid Sánchez ja Cuixart ühe rüüstatud sõiduki katuselt ka kõnet.

Ühel iseseisvusaktiviste mõnitaval internetimeemil oli kasutatud USA lasteseriaali «Sesame Street» Küpsisekolli, kes alustas oma juttu sõnadega: «Kallid lapsed, ma selgitan teile, mis on vahet sõnadel «peal» ja «sees».» Ning siis jätkus jutt meeleavalduse pildiga: «Siin on kaks Jordit Guardia Civili auto peal.» Sellele järgnes foto Sáncheze ja Cuixarti vanglasse toimetamisest: «Ning siin Guardia Civili auto sees.»

Hispaania parempoolse ajalehe ABC andmeil on mehed paigutatud eri vanglakorpustesse: Cuixart esimesse ja Sánchez neljandasse. Teise parempoolse ajalehe La Razon allikate sõnul palunud Sánchez aga juba korpusevahetust, sest kaasvangid ahistavat teda «¡Viva España!» ehk «Elagu Hispaania!» hüüdmisega.

La Razoni teatel kannab Soto Realis karistust mitu Hispaania «staarvangi». Näiteks istub seal trellide taga jalgpalliklubi FC Barcelona endine president Sandro Rosell, peaminister Mariano Rajoy parteikaaslane ja endine Madridi autonoomse piirkonna president Ignacio González ning teisigi korruptsioonikahtluste tõttu riigileivale sattunuid.

ANCi ja Omniumi juhtide advokaatide sõnul peetakse nende kaitsealuseid tõenäoliselt kinni vähemalt 15 päeva. Süüdimõistmise korral võib Sánchezt ja Cuixarti oodata kuni 15-aastane vangistus.