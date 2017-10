Ekspert: naiskupeldajatel endil on tihti varasem kogemus

- Kas kolmapäeval lahvatanud kupeldamisskandaal on praegusel ajal haruldane või teeb selle eriliseks vaid asjaolu, et kupeldaja rollis kahtlustatakse tuntud inimest, eksmiss Laura Kõrgemäed?

Ebaharilik on siin pigem tüdrukute vahendamise sihtkoht (USA – toim), sest põhilised sihtriigid Eestist pärit neidude jaoks on enamasti Soome ja teised Skandinaavia riigid, aga ka Saksamaa ja Holland. USAs on piiri ületamine karmim, mis tähendab lisariski.

See aga, et meediaga rääkinud kannatanute sõnul on kupeldajaks naine, tegelikult haruldane pole. Esiteks ei pruugi kõik kupeldajad olla sadistid, paljud näevad selles lihtsalt raha teenimise võimalust. Lisaks on naist kupeldajana kasutada väga mõistlik, sest ohver ei oska siis tihtipeale ohtu aimata. On ka juhtumeid, kus kupeldajast naine on ise olnud prostituut ja see on tema väljapääsutee. Ning mõne jaoks, kes ongi loomult tugevam tüüp, on see võimalus, kuidas iseennast sellest kõige jubedamast tööst päästa.

Samas on ka näiteid bordellidest, kus mõni prostituutidest pannakse mõneks päevaks administraatoriks, kes seksiostjatelt raha vastu võtab, ja see annab kohe võimaluse manipuleerimiseks: «Sa oled ju ise ka kupeldaja, kuhu sina kaebama lähed.» Tuleb arvestada, et nende inimeste õigusteadlikkus on olematu.

- Millist muudatust on Eesti ühiskonnas vaja, et selliseid asju ei juhtuks?

Teatud mõttes on mul hea meel, et need skandaalid (Taavi Rõivase ja Laura Kõrgemäe – toim) avalikkuse ette jõudsid, sest nii julgevad teisedki ohvrid abi otsida. Samuti paneb see nii tavainimesi kui ka poliitikuid mõtlema, millist käitumist me ühiskonnas aktsepteerime.

Kõik algab aga sellest, et me kasvataksime oma tütreid nii, et nad ei kannataks välja selliseid asju, julgeksid sekkuda ja ütleksid välja, et mulle ei tohi nii teha. See puudutab ka poisse, sest nemad tunnevad veelgi suuremat häbi, kui keegi neid katsunud või muudmoodi seksuaalselt ahistanud on.

Poiste ja meeste puhul ei ole nõudlus seksiäris muidugi nii suur ja seetõttu ei tegutse seal enamasti ka vahendajaid.

- Mitmed Skandinaavia riigid on otsustanud hakata karistama prostituutide juures käijaid, kas see peaks olema ka Eesti tee?

Seksiost on keelatud Norras, Islandil, Rootsis, nüüd ka Prantsusmaal ja Põhja-Iirimaal, kus see on kriminaalkuritegu. USAs pannakse lausa ka nende inimeste nimed ja fotod lehte. Uuringutes tunnistavad mehed muidugi ka ise, et avalik häbistamine oleks nende jaoks kõige hullem. Samas tuleb siinkohal mõelda nende inimeste lastele, kellel oleks seetõttu edaspidi koolis väga keeruline, eriti arvestades, kui väike on meie ühiskond.

Aga rääkides puhtalt seksiostjate kohtulikust karistamisest, siis minu isiklik arvamus on, et jah, ka Eesti peaks hakkama seksi ostmist karistama. Me peame riigina ütlema, et see ei ole okei.

Hetkel on Eestis kehtiva seaduse alusel karistav seksiost, kui tegu on alaealisega, ja alates selle aasta juulist ka juhul, kui tegu on inimkaubanduse ohvriga. Minu silmis ei ole lahendus prostituutide endi karistamine, sest nõudlus sellega ära ei kao ja arvestades, mida nendega on tehtud, on need inimesed ennast ju juba karistanud. See tähendab ka seda, et naised ei tule enam abi küsima, sest nende hirm ja häbi on meeletu.

- Lukas Moodyssoni silmi avav film «Lilja 4-Ever» (Eestist pärit tüdrukust, kes kupeldati Rootsi prostituudiks – toim) tuli välja aastal 2002. Kuidas on seksiäri alates sellest muutunud?

Rääkides arvudest, siis kui toona tegutses Eestis 10 000 prostituuti, siis praegu on neid hinnanguliselt 700. Seega on meie ühiskond väga palju muutunud, sest näiteks Albaanias ja Rumeenias on see, et inimesi röövitakse tänavalt ja sunnitakse neid prostituutidena tööle, siiani reaalsus.

Umbes samal ajal, 2002.–2003. aastal, kui ma antud valdkonnas alustasin, käisingi kõigepealt kõik Põhjamaa riigid läbi, et aru saada, kus need meie naised siis on, ja kohtusin seal nendega. Toona olid Eesti päritolu tüdrukud ikkagi väga silmatorkavad. Norra prostituutidest olid Eesti naised näiteks arvukuselt lausa kolmandal kohal Nigeeria ja Bulgaaria järel. Enam see nii ei ole ja eestlased silma ei torka, välja arvatud muidugi Soomes.

- Mida soovitaksid neile, kes neid artikleid loevad ja on midagi sellesarnast läbi elanud?

Võtke ühendust MTÜga Eluliin, kust saavad abi nii naised kui mehed, kellel on olnud kokkupuude prostitutsiooniga, isegi juhul kui n-ö klassikalises mõttes kupeldajat polnudki. Seal on nii sotsiaaltöötajad kui ka psühholoogiline ja juriidiline abi. See kõik toimub anonüümselt, seega ei maksa karta, et nimi kuhugi kirja läheb.