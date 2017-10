KÜSITLUS: kas Urmas Klaasil sobib Tartu linnapeana tööd jätkata?

MIHHAIL LOTMAN, kirjandusteadlane, semiootik ja Tartu linnavolikogu liige (IRL)

Olen palju mõelnud sellele, aga ei saa valmis vastust anda. Muidugi langeb Urmas Klaasile poliitiline vastutus, siin ei ole mingit kahtlust. Tartu mainele on tehtud suurt kahju. Varsti hakkame pretendeerima korruptsioonipealinna tiitlile, mis mind sugugi ei rõõmusta. Mul on ainult kahtlused, mul ei ole fakte, mida saaks avalikustada, aga minu meelest on see jäämäe tipp.

Probleem on palju sügavam ega puuduta ainult aselinnapäid. Tartu eelis on samas suur oht: Tartus on võim liiga tihedalt seotud ettevõtlusega. Siis tekib paratamatult kiusatus, et käsi peseb kätt. Kui samad inimesed on volikogus juhtivatel positsioonidel, võtavad otsuseid oma sõprade huvides ja sõbrad võtavad vastu otsuseid nende huvides või vähemalt selline kahtlus võib tekkida, siis see on suur oht.

Ma ei taha seda liiga mustades värvides maalida, aga selliste asjadega tuleb võidelda enne, kui mingi suur pahandus tuleb. Siis peaks linna sisekontroll olema tugevam. Ma ei tea, kui tugev ta on, kui peab kapo sekkuma linnavalitsuse töösse.

Kahtlustan, et linnapea pigem ei teagi, mis toimub. Aga see tähendab, et juhtimine on nõrk. Ma ei taha teda milleski süüdistada peale selle, et tema seljataga sellised asjad juhtuvad. Igatahes on linnapeal tõsine järelemõtlemise koht ja ta peab midagi kõvasti muutma. Kuid ma ei nõua, et ta kohe tagasi astuks.

MART HELME, riigikogu liige (EKRE)

Just äsja (neljapäeva ennelõunal – toim) andsin juhtnööri, et tuleb välja saata pressiteade, kus on öeldud, et Urmas Klaas ei peaks jätkama Tartu linnapeana.

Kui Klaas ütleb, et Tartu kahe abilinnapea ebaseaduslikud teod tulid talle üllatusena, et kõik käis tema teadmata, kui ta räägib nagu Taavi Aas, kes polevat Tallinnas korruptsioonist teadlik, siis on ta halb juht, ei kvalifitseeru oma ametisse.

See pole Tartus ju esimene kord, ka abilinnapea Lemberiga juhtus sama asi! Aga paistab, et sellest juhtumist Klaas ei õppinud.

Urmas Klaas peab võtma poliitilise vastutuse. Tema erakonnakaaslane Taavi Rõivas võttis poliitilise vastutuse ja astus riigikogu aseesimehe kohalt tagasi, kuigi Rõivase puhul oli tegu teise, moraalse asjaga. Nüüd näeme Tartus aga, et linna on juhitud varastades, ning selle eest tuleb vastutada.

MARJU LAURISTIN, sotsiaalteadlane ning Euroopa parlamendi liige (SDE)

Poliitiline vastutus pole juriidiline, vaid moraalne kategooria, selle võtmine sõltub subjekti ehk konkreetse inimese või poliitilise jõu sisetundest: kas neil oli võimalik probleemi tekkimist tõkestada või mitte.

Tuletame meelde, et Eesti poliitilise ajaloo esimene suur näide vastutuse võtmisest oli see, kui Signe Kivi astus tagasi kultuuriministri kohalt (kultuurkapitalis toime pandud riisumise tõttu – toim). Tema mäletatavasti võttis vastutuse selle pärast, et tundis selleks isiklikku sisemist vajadust. See oli tema isiklik tunne! Ta tajus, et oleks pidanud saama kuritegu kuidagi takistada.