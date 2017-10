Toetuspetturitele silm peale

Kui mõni siinne kelm petab PRIA-lt või EASilt valeandmete või -dokumentide abil välja eurotoetuse, siis alates 2020. aastast Eesti riik teda enam ei kohtu alla ei anna. Seda hakkab tegema sõltumatu Euroopa delegaatprokurör, kelle laud just selliste – ja kümme korda tõsisemate – kaasuste jaoks mõeldud.

«Eurotoetustega kurje plaane pidavate inimeste elu läheb kindlasti keerulisemaks,» hindas justiitsministeeriumi asekantsler Kristel Siitam-Nyiri.

Nimelt asutasid 20 euroliidu riigi justiitsministrid läinud nädalal pärast kümnendi kestnud arutelusid Euroopa Prokuratuuri, mis hakkab tööle Luksemburgis. Iga liikmesriik paneb sinna välja ühe prokuröri ja oma koduriiki veel kaks delegaatprokuröri.

Uue asutuse eesmärk on süüdistuse esitamine euroliidu eelarve vastaste kuritegude eest kõikides riikides, kus prokuratuur toimetab. Iva on selles, et praegu ei ole mitte iga liikmesriik olnud ühtviisi huvitatud ühisrahavastaseid kuritegusid menetlema või nende eest süüdistust esitama.

Summad pole väikesed. Aastas kaob Euroopas petturite taskusse 50–60 miljardit eurot ühisraha. Peamised murelapsed on eelkõige Lõuna-Euroopa maad, nagu Itaalia ja Kreeka.

«Meil on täiesti reaalsed näited, kus on ehitatud trammiliini. Kui minnakse kontrollima, tuleb välja, et raha on läinud ja trammiliin viib kuhugi metsa. Või siis tuulikupark: aruanded on tehtud, raportites on isegi pildid esitatud, aga tuulikuid kohapeal tegelikult ei ole,» kirjeldas Eesti ELi alalise esinduse justiitsnõunik Julia Antonova.

Kokku on lepitud, et Euroopa prokuratuur hakkab uurima kõiki üle 10 000 euro suurusi soodustuskelmusi ja üle 10 miljoni euro ulatuvaid käibemaksupettusi.

Eestis hakkavad Euroopa delegaatprokuröri rolli täitma kaks Eesti prokuröri. Eurorahaga seotud kriminaalasjade uurimisel ei allu nad tulevikus aga Eesti riigile ega siinsele prokuratuurile, vaid Luksemburgile.

«Nad ei istu, jalg üle põlve, oodates, kunas politsei neile materjalid toob. Nende ülesanne ulatub kaugemale: teevad toetust andvate asutustega pidevat koostööd,» ütles Siitam-Nyiri.

Teisisõnu – PRIA-l, EASil ja ka mitmel teisel on delegaatprokuröriga tulevikus sisuliselt otseühendus.

2016. aastal registreeriti Eestis 77 soodustuskelmust, millest 66 puhul ületas summa 10 000 euro piiri. Tõsi, Eestis satub ELi raha toel tehtud projektidest uurimisasutuste huviorbiiti siiski väga väike osa: 10–20 projekti mitmeaastase perioodi kohta.

Varem mainitud 50–60 miljardi euro suuruse aastakahju tekitavad ühendusele aga valdavalt piiriülesed käibemaksupettused. Neist enim levinud on nn karussellpettuse skeem, ja Eestigi pole siin mingi erand.

Seda tüüpi pettuste puhul impordivad pettuse korraldajad vara ühest liikmesriigist teise käibemaksuvabalt ja küsivad selle sisse kauba ostjatelt. Seejärel kaovad importijad ilma riigile käibemaksu tasumata nelja tuule poole. Ahela viimane kauba ostnud ettevõte arvab aga makstud käibemaksu oma maksustatavast tulust maha, tekitades sellega riigi rahandusse augu.

Maksu- ja tolliamet (MTA) on viimase nelja aasta jooksul viinud eeluurimise lõpule 69 maksukuriteos, milles tuvastati tasumata makse 63,3 miljoni euro ulatuses.

«Paljud neist juhtudest on olnud piiriülese iseloomuga – ära on kasutatud teiste riikide äriühinguid, et tekitada näilisi tehinguid, mille alusel vähendada tasumisele kuuluvat maksusummat või tekitada enam makstud käibemaksu, mida riigilt tagasi küsida,» ütles MTA uurimisosakonna juhataja Rain Kuus.

Alles 2016. aastal tuli OÜ-l Reval-Oil maksta riigile tagasi karussellpettusega tasumata jäänud 614 350 eurot. Tänavu suvel jõustus enam kui kahe miljoni euro suurune tagasinõue kalatootja ASi Spratfil kohta, kes samuti sama kelmusviisi kasutas.

«Võib olla üsna kindel, et Euroopa Prokuratuur saab olema kasumlik asutus. Isegi pessimistlikud hinnangud ütlevad, et tulu on mitmetes sadades miljonites,» hindas Siitam-Nyiri.

Kellest saab kuueaastase ametiajaga Eesti Euroopa prokurör ja delegaatprokurörid, pole veel selge. Euroopa prokuröri kohale tuleb riigil esitada kolm kandidaati. Otsustusprotsess meenutab Euroopa Kohtu kohtunike valimist.

2023. aastaks peaks Euroopa Prokuratuuris olema 235 töötajat ja hinnanguline personalikulu ligikaudu 35 miljonit eurot.