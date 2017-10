Kataloonia president sunnib Hispaaniat tarvitama kasutamata võimalust

«1. oktoobril otsustas Kataloonia rahvas oma iseseisvuse referendumil, mida toetas kõrge protsent valijaid,» alustas Puigdemont eile kella ajal 10 saabunud vastust Rajoyle viitega ebaseaduslikult ja kaootiliselt peetud hääletusele, kus osales umbes 41 protsenti valimisõiguslikest katalaanidest. Kuigi üle 90 protsendi neist toetas iseseisvust, näitavad arvutused, riigist eraldumise toetajate osakaaluks teeb see ligi 38 protsenti piirkonna valimisõiguslikest inimestest.

Selle asemel et öelda, kas iseseisvus on välja kuulutatud või mitte, kirjutas Puigdemont: «[Iseseisvuse] Edasilükkamine on endiselt jõus.» Kirja lõppu aga pani täpsemate ajamäärusteta ähvarduse, et kui valitsus endiselt dialoogi takistab ja represseerimist jätkab, paneb Kataloonia parlament iseseisvuse väljakuulutamise hääletusele.

Hispaania valitsuse pressiesindaja Iñigo Méndez de Vigo kinnitas eile, et kuna Puigdemontilt saabus ebaselge vastus, siis läheb nüüd täitmisele Rajoy lubadus ehk käiku lastakse põhiseaduse artikkel 155. Algul lubas valitsusjuht artikli käivitada juba esmaspäeva hommikul, kuid andis siis Kataloonia liidrile eilseni järelemõtlemiseks lisaaega.

Valitsus võtab artikli 155 arutlusele homme hommikul peetaval erakorralisel istungil. Mainitud artikkel lubab juhul, kui autonoomne piirkond ei täida Hispaania seadusi või õõnestab riigi huve, võtta tarvitusele erimeetmeid. Enne homset nõupidamist arutavad valitseva konservatiivse Rahvapartei esindajad võimalikku meetmevalikut ka kahe neid Kataloonia küsimuses toetava opositsioonipartei – sotsialistide ja liberaalse Ciudadanose – esindajatega.

Kuna varem ei ole artiklit 155 veel rakendatud, pole ka selge, millised meetmed tegelikult kasutusele võetakse. Enne rakendamist peavad need saama Hispaania senati enamuse heakskiidu. See tähendab tõenäoliselt veel üsna pikalt venivat protseduuri, enne kui midagi päriselt juhtuda võiks.

Samas on Puigdemontil selle aja vältel võimalus ka artikli 155 käivitamine ära hoida, kui ta piirkondlikud ennetähtaegsed valimised välja kuulutab. Ennetähtaegsed valimised oli Rajoy välja pakkunud juba enne eilehommikust tähtaega. Selle hääletuse vastu pole aga iseseisvusreferendumit nõudnud koalitsioon siiani huvi ilmutanud.

Puigdemonti koalitsioon valitseb 47,7-protsendise toetusega, mille nad kogusid 2015. aasta hääletusel. Osa küsitluste kohaselt võiks nende kompensatsioonimandaatide toel võidetud 72 kohaga enamus 135-liikmelises Kataloonia parlamendis uute valimiste korral sulada vähemuseks. Näiteks kahaneks El Españoli tellitud ja 4.–8. oktoobrini läbi viidud uuringu kohaselt koalitsiooni põhijõu Junts pel Si kohtade arv praeguselt 62-lt 52-le ning nende vasakäärmuslik partner CUP saaks 10 koha asemel kuus.

Eile Brüsselisse ELi ülemkogule saabunud Rajoy ajakirjanikele kommentaare ei jaganud. Küll aga sai ta meedia ees toetust kolleegidelt. Saksa liidukantsler Angela Merkel teatas, et Kataloonia kriisile tuleb lahendus leida vastavalt Hispaania põhiseadusele. Prantsuse president Emmanuel Macron lubas, et tippkohtumisel tehakse avaldus peaminister Rajoy toetuseks.

Europarlamendi itaallasest president Antonio Tajani ütles samas, et keeldub Puigdemonti sinna kutsumast ega plaani Katalooniat tunnustada ei riigi ega muidu Hispaaniaga võrdväärse partnerina. «Kataloonia pole riik ja ma tahan, et see oleks selge. Kataloonia on autonoomne piirkond, mis kuulub Hispaaniasse,» sõnas ta.