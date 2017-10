Dublini reform kipub jääma liiga kõrgeks tõkkeks

Lisaks sellele, et selle vastu olevad riigid ei hakkaks neile vastumeelt olevat otsust ülientusiastlikult täitma – näiteks Ungari ja Poola pole ümberpaigutamiskava alusel ühtegi põgenikku vastu võtnud, mistõttu ähvardab Euroopa Komisjon nüüd neid Euroopa Kohtuga –, võib see avaldada mõju ka mõne teise lahendust vajava küsimuse puhul.

Seetõttu polegi küsimust nõukogus hääletusele pandud, vaid soovitakse vaatamata erimeelsustele leida kompromiss ja kõiki pardale saada. Praegu arutavad seda küsimust ELi sise- ja justiitsministrid ning Eesti on lubanud novembris välja tulla kompromissettepanekutega.

Siiski ei anna meeleolud ELi sees kuigi palju lootust, et küsimus õnnestub Eestile eesistujana järelejäänud kahe kuu jooksul lahendada. Seda vaatamata asjaolule, et Saksa liidukantsler Angela Merkel on soovinud kiiret otsust. Sarnaselt Saksamaaga soovib poliitilise kokkuleppe saavutamiseks konkreetset tähtaega ka Prantsusmaa.

Hääletus pole väljapääs

Tähtaegade seadmisse suhtuvad ELi liidrid ettevaatlikult, kuna nii mõnigi varem seatud tähtaeg on lootusetult üle tiksunud. Postimehe andmetel vaieldi eilegi, kas seada mingisugune konkreetne tähtaeg, millal peaks reformi asjus olema edu saavutatud.

«Tähtajad vahel aitavad, sest need lisavad survet. Kuid vahel tekitavad nad vastupidise efekti, eriti olukorras, kui need tähtajad ei võta arvesse üldist poliitilist olukorda,» ütles üks ELi kõrge ametnik enne ülemkogu algust. Tema sõnul on ajastus, millal mingi lahendusega välja tullakse, väga otsustav. «Vahel on vaja võtta kuu või kaks lisaaega, mitte kokkuleppega survestada,» selgitas allikas.

Praegu ollakse seisukohal, et teemaga peaksid edasi tegelema ELi liikmesmaade sise- ja justiitsministrid. Kui nad omavahel kokkuleppele ei jõua, võib teema üles tulla detsembrikuisel ülemkogul, kus see antaks juba pureda valitsusjuhtidele ja riigipeadele. Kiireid otsuseid pole aga oodata ja tõenäoliselt jätkatakse vaidlusi ka järgmisel aastal.

«Me ei saa öelda, et me pole edasi liikunud,» selgitas Eesti alaline eesistuja ELi juures Kaja Tael, kui kaugele on reformipaketiga jõutud. Suursaadiku sõnul pole reformi nõukogus hääletusele panek väljapääs.

«Kui me üritaksime sellist teerullitaktikat kasutada, siis ma ennustan, et Euroopa Liidus on väga kaua kõik võimalikud muud asjad mürgitatud, sest riigid, kellest üle sõideti, lihtsalt ei nõustu enam mitte millegagi,» lisas Tael, kelle sõnul on suure tõenäosusega mõned riigid ka Eesti kompromissettepaneku vastu. Siis liiguks see edasi otsustamiseks riigi- ja valitsusjuhtide ette.

See, kas kompromissile jõutakse või mitte, ei sõltu ainult eestistujast. Eesti võib küll välja tulla ettepanekutega, planeerida arutelusid ja püüda asju edasi viia, kuid sellele vaatamata põrgata vastu takistuste müüri, mis on juhtunud ka varasemate eesistujatega. Enne Eestit panustasid lahenduse leidmisse hulga aega ja energiat ka Malta ning Slovakkia, kuid edasiminek on olnud aeglane.

Pusle, mille tükid ei sobi kokku

Dublin on vaid osa puslest, mille tükikesed omavahel sageli kokku ei sobi. Üks tükike sellest puslest on ka Schengen, mis eile ülemkogul samuti jutuks tuli. Osa ELi sees piirikontrollideta liikumist tagavasse Schengeni ruumi kuuluvatest ELi liikmesriikidest – Saksamaa, Prantsusmaa, Rootsi, Taani ja Austria, kes on rände sihtriigid – kehtestas rändekriisi ajal piirikontrolli Schengeni ala sees ja on ajutisena mõeldud kontrolli pidevalt pikendanud.