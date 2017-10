Häälteostjad avastasid e-valimiste võlud

Sõltub, kuhu see piir tõmmata. Kui ma saan kaubanduskeskuses kellegi käest pastaka ja ta palub hääletada mõne kandidaadi poolt, siis see on lubatav käitumine. Piir tuleb tõmmata sinna, kus hakatakse rikkuma valija valimisvabadust. See on kuritegu. Sel juhul takistatakse või mõjutatakse inimest nii, et ta ei saa teha oma vaba valikut. Peab olema rikkumise fakt, mis tuleb konkreetsel juhul tuvastada.

-Kas on mingi vahe, kui külajoodikule antakse hääle eest pudel viina või 20 eurot?

Iseenesest vahet pole. Karistusseadustikus on selleks vara – olgu siis raha või pudel viina – või ka näiteks mingi soodustus. Vahet niisiis pole. Pole ka vahet, kui suur see vara on, kas sada või viis eurot.

-Kui ma lähen inimesele külla nii, et viin talle pudeli viina, lastele kommi, mul on kaasas ka sülearvuti ja ma ütlen, et kuule, ole täitsa mees, valime koos ära. Istume arvuti taha, paneme lugejasse ID-kaardi ja valimegi ära. Kas see on kuritegu?

Oluline küsimus on ikka see, kas valijal oli vaba tahe – kas inimene oleks niikuinii selle kandidaadi poolt hääletanud või siis kujunes tal selline tunne, et ta võib hääletada selle kandidaadi poolt ja ta tunneb, et valimisvabadust pole piiratud? Kui aga tekib selline olukord, kus valijal on mingil põhjusel raske keelduda...

-... aga ma tõin ju lastele kommi ja peremehele pudeli viina...

Seda küll – seda võib ikka anda, aga rikkumine on siis, kui rikuti valimisvabadust.

-Saan ma õigesti aru, et kui peremees oli varem otsustanud, kelle poolt hääletab, aga siis tuldi tema juurde pudeli viinaga ning ta ei osanud seetõttu enam ära öelda ja pidi valima üht teist kandidaati, siis see on kuritegu?

Jah, kuigi tuleb öelda, et inimesel on eelvalimiste ajal võimalus uuesti hääletada. Kui ta mõtleb järgmisel päeval ümber, saab ta uuesti valida nii elektrooniliselt kui paberkandjal.

Valimiskomisjon ei saa tõepoolest seista inimese toas ja jälgida, kuidas ta elektrooniliselt hääletab – see on risk, millesse me peame täiesti teadlikult suhtuma. Kui on häälte ostmise kahtlus, tuleks kindlasti pöörduda politsei poole, sest tegeleda saab ikka nende juhtumitega, mille kohta on andmed.