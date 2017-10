Rakke vallajuhti tänati kopsaka preemiaga

Seda, et rahvaesindajad Lääne-Viru maakonna lõunapoolseima omavalitsuse vallamajast umbes poolesaja kilomeetri kaugusele Kuremaa ujula seminariruumi koosolekut pidama kogunesid, põhjendas volikogu esimees Enno Eilo hiljem vajadusega vahetada harjumuspärast keskkonda.

Tema sõnul ei mõjutanud valikut sugugi asjaolu, et esiotsa viimaseks planeeritud volikogu istungile eelmisel neljapäeval kogunes Rakkes arvukalt külalisi, kes muutsid õhustiku pingetest paksuks.

«See on nende tahe. Keegi ei saa nende tahet ega arvamust piirata,» lausus Eilo jälle uksest sisse astunud, kuid seekord juba plakateid kirjadega «Lihtsalt häbi!» või «Minge pimedasse kohta!» kandnud umbes paarikümne inimese kohta.

Rahvast saabus Kuremaale nii koduvallast kui ka naabrite juurest. Teiste hulgas näitasid huvi toimuva vastu uude Väike-Maarja volikogusse valitud Indrek Kesküla ja Sven Kesler, samuti mitmed ajakirjanikud.

Enne neljast punktist koosnenud päevakorra kinnitamist vaieldi veerand tundi selle üle, kas lubada ühel külalistest, Rakke volikogu majandus- ja arengukomisjoni liikmel Marian Hiirel teha istungist telefoniga otseülekannet sotsiaalmeedias või mitte.

Lõpuks saadi Eilolt selleks luba ja ta pakkus kompromissina osale volikogu liikmetest võimalust vahetada laua ääres kohta, et nood võiksid istuda seljaga filmija poole. Seda varianti ka kasutati.

Neljast arutatud ja hääletusele pandud päevakorrapunktist ei möödunud ükski ilma täiendavate arupärimisteta. Opositsiooni kuuluvad saadikud eesotsas majandus- ja arengukomisjoni esimehe Kaur Salusega juhtisid muu hulgas tähelepanu sellele, et eelnõud on ette valmistatud rutakalt.

Et 13-liikmelise volikogu koalitsioonisaadikud moodustasid enamuse ning nende seitsme liikme käed ei vääratanud, vormistati positiivseks otsuseks kõik päevakorras olnud punktid.

Nii anti MTÜ-le Koduvald 85 aastaks üürile Lahu endine koolimaja hinnaga sada eurot aastas ja eraisik Arvo Teedele 50 aastaks Rakke alevikus aadressil Tehase 1 asuv viletsas seisus hoone samuti iga-aastase üürihinnaga sada eurot.

Päevakorra eelviimase punktina otsustati vastavalt seadusele maksta hüvitist Rakke valla ametnikele ja töötajatele, kes haldusreformist tingitud kahe omavalitsuse sundühendamise järel kaotavad oma töökoha.

Lõpetuseks anti roheline tuli preemia maksmiseks ametist lahkuvale vallavanemale Andrus Blokile, keda ootab pikaaegse tulemusliku töö eest omavalitsuse eesotsas nelja kuupalga suurune ehk ligi 8800-eurone preemia.

Blok, kes lahkus enne viimase päevakorrapunkti arutelu ja otsustamist saalist, tagasi ei ilmunudki.

«Läks nii, nagu pidi minema,» tõdes opositsioonileeri sõnakaim esindaja Kaur Salus.

«Asi paistis huvitavas valguses just seetõttu, et otsused taheti teha juba enne valimisi. Tegelikult, olgem ausad, ei toimunud Rakke vallavolikogus konstruktiivset tööd. Ma pole kellegi peale pahane ega vihane, kuid tahan loota, et uues Väike-Maarja volikogus käib töö nii, nagu peab. Mul pole poliitikukogemust, kuid olen neli aastat siin laua taga istunud ja vaadanud, kuidas asi käib. Selle ajaga sain juba selgeks, kuidas asi käima ei peaks – kippus minema istumiseks ja käe tõstmiseks.»

Saluse kinnitusel said rakkelased uude volikogusse siiski väga tugeva mandaadi, sest 19 tulevasest volikogu liikmest koguni kaheksa on ajalooks muutuvast Rakke vallast.

Kokkuvõttes jäid pika ninaga mõlemad sundliitmise järel ühinevad vallad, sest erinevalt vabatahtlikult ühinenud valdadest tuleb nii Rakkel kui ka Väike-Maarjal suu puhtaks pühkida selleks ette nähtud 750 000 euro suurusest riigi toetusest.