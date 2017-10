Ksenija Balta otsib harmooniat

«Ükski sportlane selle tiitli pärast sporti loomulikult ei tee, aga tunnustamine on väga meeldiv ja hea. See on kindlasti karjäärile suur pluss ja boonus, kui tead, et on inimeste armastus ja toetus. See teeb hinge soojaks,» meenutab Balta auhinna saamise emotsiooni. Tänavu rändab kuldne Kristjan aga kellegi teise kätte, sest tõusule järgnes ootamatu mõõn.

Balta soovis hooaja avastardi teha mai lõpus Eugene’i Teemantliiga etapil, kuid astus vahetult enne võistluse algust kõrvale. Kaugushüppaja põlvekõõlus läks liigselt pingesse ja hakkas hõõrduma vastu luud, mille tagajärjel tekkis põletik. Joosta Balta sai, aga hüppamisest igaks juhuks hoidus. Avavõistluse tegi ta alles Londoni MMil, kuid jäi kvalifikatsiooni pidama. Tulemus 6.15 ja 25. koht panid teda ennastki kibedalt muigama.

«Otseselt need tagasilöögid ettevaatlikuks ei teinud. Ma ikka võistlesin, aga kuidagi polnud sel hooajal õnne. Lennukust oli, aga lõpp-protokoll seda ei kajastanud. Viimasedki võistlused olid ikka nii millimeetriste üleastumistega,» selgitab lõpuks septembris Berliini olümpiastaadionil 6.58 hüpanud Balta, olles pikemalt vaaginud ka MMil juhtunut. Londonis võistlemist ta siiski ei kahetse.

«Ma ei taha, et sellised asjad jääksid kripeldama. Seda enam, et tervis oli okei. Olnuks midagi hullu lahti, võib-olla siis jah, aga... Panin end ikkagi proovile. Hakkama ma ei saanud, aga olen kindel, et järgmine kord oleksin samasuguses olukorras kindlasti selleks valmis.»

Miks teistel õnnestub?

Samal ajal muutub naiste kaugushüpe üha võrdsemaks. MMi kaugushüppe esinelik mahtus vaid kuue sentimeetri sisse, neist kõige kehvema tulemusega 6.96 oli Euroopa meister Ivana Španovic. Baltat on pannud enim imestama aga 24-aastase austraallanna Brooke Strattoni eelmisel aastal hüpatud rekord 7.05. Võrdluseks – 2009. aastal võitis toona 22-aastane Balta Torino sise-EMil kulla, hüpates siiani kehtiva isikliku rekordi 6.87.

«Ma siin rassin pool oma sportlaskarjääri, et hüppaks seitse meetrit ära, aga siis tuleb noor tüdruk 20ndate alguses ja hüppabki selle tulemuse ära. Siis mõtledki, et mida siis mina teen? Mis mõttes,» arutleb Balta.

Milles siis asi? Kiirust Baltal on, praegu tipus olevatest naiskaugushüppajatest võib teda ehk võrrelda vaid olümpiavõitjate Tianna Bartoletta ja Brittney Reese’iga, teised on märgatavalt aeglasemad. Küll aga jääb puudu tehnikast, sõnab treener Andrei Nazarov. «Ega see seitse meetrit polegi ju Ksenija jaoks mingi imetase. Lihtsalt Ksenija puhul on vaja, et asjad klapiksid. Tehnika puudujääk taandub sellele, et ta ei saanud viis aastat hüpata,» lisab Nazarov.

«See ongi kõige kurvem, et võimed on läinud märgatavalt paremaks, aga tehnika ei tule järele. Olen väga kindel, et suudangi üldse tänu võimetele hüpata. Mõni teine tüdruk ei suuda sellise tehnikaga hüpatagi!» arvab ka Balta.

Välismaale seekord ei kipu

Pärast vastakaid emotsioone tekitanud hooaega nautisid Balta ja Nazarov paari väikest puhkusereisi Santorini saarel ning oktoobri alguses algas tõsisem ettevalmistus sisehooajaks. Märtsi alguses peetava sise-MMi normi on Balta juba täitnud. «Ega 6.76 pole lihtne hüpata ning sellega võib ikka kõrgele kohale tulla,» hindab Nazarov ning Balta arvutab, et esiviisikusse võiks sellega kindlasti saada.