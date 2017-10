Kristjan Ilves sihib olümpial kohta 10 seas

Ilvese uuest tasemest andsid märku tulemused augustis ja septembris toimunud kahevõistlejate suvises GP-sarjas, kus eestlane oli punktisumma poolest viies mees, aga pälvis üldesikoha, millele pretendeerimise eeldus oli startimine kõigil etappidel, mille mitmed maailma tipud erinevalt Ilvesest tegemata jätsid.

«Seis on päris hea mõlemal alal. Nii hästi pole ma hooajaks kunagi varem valmis olnud kui praegu! Suviste võistlustega kogusin meeletult enesekindlust, mis on väga tähtis, sest just see on minu puhul varem vahel takistuseks saanud – võimed on olemas, aga mõistus läheb kergesse lühisesse. Suviste võistlustega sain finišeerimise maitse suhu ja tahan seda talvelgi kogeda,» sõnas Ilves. «Minu kõige suurem siht on olümpiamängudel kümne parema seas ja sajaprotsendise õnnestumise korral olen võimeline selle tulemuse ära tegema.»

Suvise GP-sarja heade tulemuste põhjust tasub kahevõistleja sõnul otsida kevadest ja õigemast vaimsest hoiakust. «Peamine muudatus uue hooaja eel on, et treenin rohkem, targemini ja professionaalsemalt. Kevadel suusatasin 1000 kilomeetrit, mis andis alla meeletu põhja. Hüppemäel pole vorm läinud kehvemaks, vaid paremaks. Kvaliteetsete hüpete arv on tõusnud. Ma ei hüppa niisama, vaid olen iga hüppe ajal maksimaalselt keskendunud,» kirjeldas Ilves töölõike, milles ta on enda arvates varasemaga võrreldes kvaliteedihüppe sooritanud.

Treenerist isa Andrus Ilves kinnitas, et Eesti esinumbri treeningud on kulgenud suuremate tõrgeteta: «Oleme saanud paika pandud plaane täpselt järgida. Aga Kristjani mõttemaailm on muutunud – enam ei lähe me starti MK-punktide teenimise mõtetega, vaid esikümnekoha pärast võitlema.»

Erinevalt varasemast koondusid kõik Eesti kahevõistluskoondise liikmed (lisaks Ilvesele Karl-August Tiirmaa, Han Hendrik Piho ja Kail Piho) olümpiahooaja eel üheks treeningugrupiks, mille juhendamise eest vastutab Andrus Ilves. «Rohkem mehi ja rohkem konkurentsi on igati positiivne,» sõnas Ilves. «Kõik päris loodetud tasemel ei ole, aga õnneks on MK-sarja alguseni veel üks kuu aega. Ei ole katastroof, kui poisid kohe esimesel etapil kõige paremaid tulemusi ei tee. Aga jaanuaris tuleb vorm tulemusteks realiseerida ja meeskonnaga olümpiale pääseda.»

Kahevõistluse MK-sari algab 24. novembril Rukas.