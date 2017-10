Marek Tiits: spordiajakirjanduse omavärav

«Ma ei ole tegelikult üldse jalgpallivastane,» alustatakse säärastel teemadel väitlemist tavapärase vormeliga.

«Ma vaatan ise ka kossu ja võrku hea meelega,» pareeritakse seejärel vastulauset alustades ennetavalt.

Fundamentaalne küsimus aga jäi vastuseta. Õieti ei küsinudki seda keegi. Mitte keegi selle üürikeseks jäänud arutelu osalistest ei taibanud pärida: sõbrad, ajakirjanikud, kes te läbi lillede oma kolleege kritiseerite, teie ise ju olete need, kes spordimeedia sisu loovad? Kuidas see siis ikkagi nii on läinud, et olete kahe-kolme-nelja ajakirjaniku peale otse või kaude näpuga näidates sunnitud tõdema, et nad on koos jalgpalliga leheveergudele prevaleerima pääsenud ja ajakirjanduse nii-öelda kaaperdanud?

See pole ju mingi saladus, et Eesti spordimeedias kirjutajad jagunevadki suuresti oma isiklike eelistuste järgi. On jalgpallilembesed, on võrkpallispetsid, on rallifanaatikud ja kossusõbrad ja nõnda edasi. Ajakirjanike ringis pole ka saladus, et erinevate väljaannete toimetustes eri aegadel juhirolli kandnud žurnalistid on olnud ühe või teise ala suhtes otsesõnu välistaval seisukohal.

Postimees isegi pole patust puhas. 2012. aastal Eestis toimunud jalgpalli U-19 vanuseklassi Euroopa meistrivõistluste finaalturniir sai selles lehes marginaalselt kajastatud, aasta hiljem peetud korvpalli U-20 finaalturniir aga väga põhjaliku peegelduse.

Tegelikult ongi asi lihtne: kirjutajad on inimesed. Mitte kellelegi neist ei saa ette heita isiklike eelistuste olemasolu, ehkki sama selge ja iseenesestmõistetav peaks olema ka see, et ajakirjanik suudab oma töös säilitada erapooletuse ja mõõdutunde. Ka jalgpallist kirjutades.

Vastupidist näeb ja kuuleb vähem, seda võib selgelt tajuda näiteks kas või Delfi spordisaatest, kus kolm meest korra nädalas sporti lahkavad. Nad ei tea kodumaisest jalgpallist peaaegu mitte midagi, seda võin saate püsikuulajana ja jalgpallifanaatikuna rahumeeli öelda. Kossu, võrku, rallit, suusatamist ja paljusid muid alasid valdavad aga suurepäraselt. Faktiliselt on selle vastuolu tõttu ka nende saade omal moel kiivas. Aga see pole etteheide, pelk tõdemus.

Loo alul mainitud arutelus riivati üht küsimust, aga väga pinnapealselt. See küsimus puudutab kodu- ja välismaist sisu, mis minu jaoks isiklikult väga oluline. Olen isuka spordimeedia tarbijana üsna paikaloksunud eelistustega: mind köidavad ennekõike lood kodusest Eesti spordist ja selle tegijaist. Välismaa liigade, võistluste ja atleetide tegemisi kajastavaid uudiseid loen ma märksa vähem. Erandiks mõistagi need klubid ja alad, kus meie rahvuskaaslased toimetamas ning seda tasemest üsna sõltumatult. Volle-, käsipalli- ja jalgpallimeeste välisklubidel tuleb silm peal hoida; ka kodune kossuliiga on pakkunud suurepärase hooaja alguse. Käsipall on endiselt põnev ja uute tulijatega. Eri alade koondised kogunevad ja teevad kohati meelierutavaid tegusid – materjali on lademeis. Võta ja kirjuta! Tegelikult ju kirjutatakse ka, aga midagi jääb justkui puudu.

Millega ma peale pikemat mõtisklemist nõusse jään, on hüüded, et välismaine liigavutt saab liiga palju lehepinda, liiga palju tähemärke ja videominuteid portaalides. Siin aga ei peaks mitte neid lugusid kirjutavate ajakirjanike otsa vaatama, julgen ma väita, vaid hoopis küsima, kas reklaamirahast sõltuv online-meedia tervikuna pole mitte ise tekitanud nõudlust, millele nüüd näikse olevat tekkinud sisemine äratõukereaktsioon?

Liigajalgpalli – nii Inglismaalt, Prantsusmaalt, Hispaaniast, Itaaliast kui mujaltki – jälgitakse Eestis väga suure huviga. Uudismassi nende ja sadade teiste nimekate vutistaaride kohta liigub veebis tonnide viisi. Tõsta aga oma lehele, jaga ja asi töötab! See ongi asja uba.

Küsin oma mõtte näitlikustamiseks nii: kui Belogorje Belgorodis ei toimetaks praegu Gheorghe Creţu (ja peagi loodetavasti ka Robert Täht), ning kõrvuti ilmuksid uudised näiteks Neymari imeväravast ja Belgorodi võidust Nižievartovski üle (nagu öeldud, ilma Creţu ja Täheta), siis pakkuge, kumma uudise pealkiri rohkem klikitud saab?

Eesti oma jalgpalli kajastus on minu arvates muude koduste pallialade ja ülepea muu spordiga täiesti rahumeelses proportsioonis. Välisvuti võidukäigu spordimeedias on spordimeedia aga ise sünnitanud. Omavärava löönud, kui soovite.

Vasturohi saab olla ainult üks: rohkem kvaliteetseid lugusid Eesti spordist. Mis ja keda seda takistab?