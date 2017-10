Sobtšak lisab valimistele värvi

Viis ja pool aastat hiljem teatas Venemaa üks kõige tuntumaid seltskonna- ja meediategelasi, peagi 36-aastaseks saav naine, et kavatseb ise kandideerida Venemaa presidendiks.

«Ksenija Sobtšak suundub «Dom-2st» Venemaa presidendiks», pealkirjastas neljapäeval oma uudise Venemaa üks suurimaid lehti Komsomolskaja Pravda. «Dom-2» on Venemaa kuulsaim reality-show, mis telekanalis TNT jookseb juba 14. hooaega. Sobtšak juhtis seda maailma pikimat pidevalt eetris olevat reality-show’d kaheksa aastat.

Nõukogude Liidu lagunemise ajal Venemaa demokraatide ühe liidri, Peterburi kauaaegse linnapea Anatoli Sobtšaki tütre otsus kandideerida vähem kui poole aasta pärast presidendivalimistel kubiseb pikantsetest detailidest.

Venemaad 2000. aastast valitsev Vladimir Putin oli 1990. aastate esimesel poolel Peterburi linnavalitsuses Anatoli Sobtšaki asetäitja ning ka lähedane peretuttav, kes tunneb Ksenijat teismelisest peale. Vene meedia on koguni väitnud, et Putin on Ksenija ristiisa, aga see ei vasta tõele.

«Aseaine» ilmselt kõrvale jäetavale Aleksei Navalnõile

Venemaa sõltumatu meedia väitel on Prantsuse moeajakirja L’Officiel Venemaa väljaande peatoimetaja kandideerimise taga just Kreml. Putini administratsioon tahab selle loogika järgi tõsta ilusa ja targa naise kandideerimise abil valijate, eelkõige noorte huvi presidendivalimiste vastu, mis muidu oleks kujunenud ammu kõiki ära tüüdanud «igaveseks küünlapäevaks», kus Putini vastu kandideerivad juba 1990. aastatest tuntud näod nagu Gennadi Zjuganov, Vladimir Žirinovski ja Grigori Javlinski.

Samas on kõigile selge, et Sobtšaki osalemine ei muuda mingilgi määral presidendivalimiste tulemust ehk Putini ülekaalukat võitu esimeses voorus, kuid kindlasti lisab see show’d ja kütab üles kollase pressi huvi.

Paljud peavad Sobtšakki Kremli meelega valitud «aseaineks» Aleksei Navalnõile, keda kindlasti ei soovita lasta Putini vastu kandideerima tema liiga jõulise korruptsioonivastase teema tõttu. Mitte et Navalnõil oleks reaalne võimalus Putinit presidendivalimistel võita, kuid ametliku kampaaniaga koguks ta liiga suurt populaarsust tulevikuks.

Lapsena koos ema Ljudmila Narussovaga, kes muide on peaaegu kogu Putini-ajastu istunud senaatorina Venemaa parlamendi ülemkojas, kaks korda Pärnus suvitanud Ksenija Sobtšak lubas oma kandideerimisest teatanud kõnes seista liberaalsete muutuste eest Venemaal ning kritiseeris päris teravalt asjade seisu praegusel Venemaal, kuid ei nimetanud seejuures kordagi Putini nime.

«Venemaa on Euroopa riik. Tema võrdväärsed partnerid ja liitlased peavad olema Euroopa suurriigid, demokraatlikud ja õitsvad riigid. Euroopalikud väärtused peavad olema meie prioriteet mitte ainult välis-, vaid ka sisepoliitikas,» teatas Sobtšak, kes viimaste suuremate poliitiliste rahutuste ajal Moskvas kuus aastat tagasi toetas selgelt Putini-vastast opositsiooni.

Peale meeleavaldusel kinnivõtmise mahuvad sellesse aega veel ka Kremli kontrolli all olevates riiklikes telekanalites näidatud lõigud sellest, kuidas politsei tungib varahommikul Ksenija Sobtšaki korterisse ning leiab sealt voodist eest noore opositsiooniliidri Ilja Jašini ja 1,5 miljonit eurot sularaha. Telekanalid väitsid, et raha oli mõeldud Putini-vastaste meeleavalduste korraldamiseks. Hiljem selgus, et see oli naise isiklik raha ja politsei andis selle tagasi.