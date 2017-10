Lehise peaproov õnnestus

Lehise esimene täispikk võistluspäev Kalevi spordihallis venis aga oodatust pikemaks. Ta sai alagrupis nelja võidu kõrvale kaks kaotust ja pidi põhiturniirile jõudmiseks alistama kaks vastast.

«Ärkasime pool seitse. Laps on siin mitu korda juba maganud, arvan, et mina olen vist natuke unisem,» viitas Lehis pikaks veninud päevale. Kuigi vahepeal oli ka viietunnine paus, suutis vehkleja end kokku võtta – väljalangemismatšides alistas ta taanlanna Emilia Cecilie Borrye 15:6 ning 15:12 prantslanna Josephine Jacquesi.

«Lõpuks sai küll õhk otsa, sest ma karjusin ka. Mõtlesin, et ei hakka energia säästmise nimel end välja elama, aga ega seda karjet väga sees hoida ei saa,» tunnistas Lehis. Ta lisas, et vehklemisrajal oli väga mõnus olla.

Ka Lehise elukaaslase valvsa silma all kärus olnud pisipoeg elavnes vehklemissaali karjete peale ning hakkas isegi kaasa häälitsema. «Ta vist avastab praegu erinevaid hääli, aga ta oli täna isegi üllatavalt rahulik,» hindas uhke ema ja tunnistas, et lapse pärast ta vehklemise ajal ei muretse. «Matši ajal ma teda ei jälginud. Sain rahulikult vehelda,» sõnas ta.

Lehise kõrvalrajal lunastas pääsme põhiturniirile ka 16-aastane Karoliine Loit, alistades väljalangemismatšides närvide mängus prantslanna Oceane Tahe 15:12. «Raske oli, palju raskem kui noorteklassis. Pikk võistluspäev on veel ees. Usun, et see polnud veel minu elu parim tulemus, ikka võiks saada paremini!»

Põhiturniiriks sai Loit kõva pähkli: juba kell 9 hommikul kohtub ta Rio olümpiavõitja Emese Szász-Kovacsiga. Teistel eestlannadel ei vedanud samuti loosiga: edu korral kohtuvad Lehis ja eile vaba olnud Kristina Kuusk juba 32 parema hulgas, kaheksandikfinaalis tuleks vastu esimese asetusega Julia Beljajeva. Eile alagrupis kõik vastased võitnud Erika Kirpu ja Nelli Differt tulevad rajale hommiku teises pooles.

KAST

Epeevehklemise MK-etapp Tallinnas

Esimeste matšide toimumisajad

9.00 Karoliine Loit – Emese Szász-Kovacs (roheline rada), Julia Beljajeva – Yume Kuroki (sinine rada)

9.40 Katrina Lehis- Roberta Marzani (sinine rada)

10.00 Kristina Kuusk – Lis Rottler-Fautsch (sinine rada)

10.40 Erika Kirpu – Leonora McKinnon (kollane rada)

11.00 Nelli Differt – Maria Martinez (sinine rada)