Perling: Sõnad ja teod lähevad tihti lahku

-Ma ei öelnud ette, millest intervjuu tuleb. Teen katse ja küsin: mis teid praegu Eestis enim häirib?

(Mõttepaus.) Tänases päevas, nüüd ja praegu, paneb mõnikord mõtlema sõnade ja tegude erinevus.

-Kelle puhul?

Erinevatel tasanditel.

-Üks koht on muidugi parteid. Valimised on läbi ja mitmed korruptandid, keda teie alluvad aitasid kohtu ette viia, valiti volikogudesse tagasi. Mis tundega vaatate kõrvalt, kuidas erakonnad teevad oma pättidele ikka ja jälle ringkaitset?

Muidugi ma ei vaata hästi. Korruptsioonis süüdi mõistetud inimesed on uuesti võimu ja raha juures. Minu silmis on korruptsioon vargus, kus varastatakse lisaks maksumaksja rahale ka inimeste usaldust oma riigi vastu. Samas usun, et olukord on läinud paremaks. Negatiivset hukkamõistu on korruptsioonikuritegude osas palju rohkem.

-Päriselt usute? Kümnest tegelasest üheksa ütlevad pärast kohtuotsust, et nad on tegelikult süütud! Erakonnad lihtsalt noogutavad kaasa.

Jah, aga ma räägin esmalt ühiskondlikust tajust. See on muutunud korruptsiooni suhtes negatiivsemaks. Kas võiks rahul olla? Ei. Sellega tuleb tegeleda veel ja veel, et sõnad ja teod läheksid vastavusse. Ei ole kuidagi normaalne olukord, et kui me palume omavalitsuselt tsiviilhagi, saamaks inimestele tagasi omavalitsuselt varastatud raha, siis me ei saa seda. Ma nägin ka seda uudist, kuidas keegi kusagil on saanud uue töökoha (Allan Kiil ja Alar Nääme – O. K.). Pole minu asi peaprokurörina sellisele töösuhtele hinnangut anda, aga see on mõtlemapanev.

-Tartu abilinnapeade korruptsiooniasi tehti teatavaks loetud päevad pärast valimisi. Võib öelda, et 600 valijal lasti neile meestele heausklikult hääl anda. Oli see uurimisasutustest õiglane?

See on keeruline küsimus. Aus vastus on, et prokuratuur ja uurimisasutused peavad tegutsema kõikidel ajaperioodidel sõltumata sellest, kas valimised on ees või just toimunud. Teisalt peame austama ka demokraatlikke protsesse. Me teame hästi, et kui me tuleksime avalike menetlustoimingutega välja enne valimisi, siis süüdistataks, et te mõjutate valimisi. Kõik variandid on halvad.

-On olnud juhtumeid, kus prokurör on lõpetanud pistist võtnud omavalitsusjuhi kriminaalasja oportuniteediga. Äkki ei peaks korruptantidele selliseid võimalusi pakkuma?

Raske vastu vaielda. See üldiselt ongi meie printsiipide vastane – oportuniteet korruptsiooniasjades on väga erandlik. Selle tegemiseks on olemas seadus ja riigi peaprokuröri juhis. See tähendab, et isegi kui sa seda teed, pead suutma oma riigi inimestele selgeks teha, miks sa nii otsustasid. Meil on ka järelevalveosakond tugevamaks muutunud ja kui me leiame, et see on vastuolus meie põhimõtetega, siis oportuniteediotsus tühistatakse. Sellest on ka näiteid.

-Kolmandat korda korruptsiooni eest karistatud Villu Reiljan pääses Savisaare asjas vangi minekust üksnes tänu kokkuleppele prokuratuuriga. Te usute, et Reiljani ütlused olid seda väärt?

Ma pean olema diplomaatiline ja ütlema, et seda saab kommenteerida konkreetne prokurör. Soovitan küsida [Steven Hristo] Evestuse käest sama küsimust. Minu kohus peaprokurörina on talle see küsimus esitada. Riigil peab sellistes asjades alles jääma teatud selgroog – kokkulepetele ei saa minna kergekäeliselt.