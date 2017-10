Politsei: olukord on hullem, kui kartsime

-Juhtum tuli avalikkuse ette mitme vihje kaudu, millest meedia kinni hakkas. Kas selliseid vihjeid tehti ka politseile ja kuidas nendega tegeleti? Kas meedia tähelepanu takistab uurimist?

Tuli väga üldsõnalisi vihjeid. Täna oleme märkimisväärselt targemad kui kaks nädalat või kuu tagasi. Ja info ulatus üllatab. Seda kõike on märkimisväärselt rohkem, kui me arvasime. Ka olukord ise on märkimisväärselt hullem, ületades igasugused kartused. Arvudest ma rääkida ei saa, aga see on tõesti märkimisväärne teabehulk.

Üldiselt meedia tähelepanu muidugi takistab. Kuid juba praegu on see kõik korrigeerinud modellimaailma nii, et noored on hakanud mõtlema, et kas ja mil viisil selles valdkonnas esimesi samme teha. Kindlasti on see praeguseks hetkeks ära võtnud isu neil, kes sarnast mudelit ja selliseid tegusid tahavad toime panna.

-Osa neiusid satub seksitööle promotöö kattevarjus ja sageli ütleb kupeldamises kahtlustatav, et kui keegi on läinud kaasa vabast tahtest, siis see on tema enda asi. Kust jookseb piir pettusega seksitööle suunamise ja inimese enda vaba tahte vahel?

Seda, kas tegu on organiseeritud kupeldamise või inimese vaba tahtega, on raske eristada. Meie asi on kogu see pakett kokku panna selliselt, et õiged ja asjaolulised detailid välja joonistuksid. See ei ole lihtne. Kupeldamise koosseis on üks keerulisemaid karistusõiguslikke konstruktsioone üldse. Minu teada on see ainus süütöö koosseis, mille puhul põhitegevus pole karistatav. Seks ei ole keelatud, raha võtmine, maksmine pole keelatud. Inimesel on õigus tegeleda prostitutsiooniga ja kasutada prostituudi teenuseid. Aga seksi vahendamine on ebaseaduslik. Vargusega on lihtne: kellelgi on midagi kaduma läinud ja kõik saavad ühtemoodi aru. Kupeldamise tõendamine on ülikeeruline. Antud olukorra kohta ma kahjuks sisulisemaid kommetaare anda ei saa.

-Millised on need ohumärgid, mis viitavad, et inimesel on modellimaailmas alustava neiuga halvad kavatsused?

Ohumärke ei ole enne seda, kui öeldakse, et me ei lähe mitte avalikku kohta, vaid kellegi privaatruumidesse. Minnakse kellegi kitsale firma peole, kus selgub, et mõni mees on seal ainult ühe huviga ja seda ka selgelt väljendab. Tagantjärele on ohumärke väga lihtne otsida. Sellel hetkel pidid aga noored neiud tegema oma otsuse lähtudes infost, mis oli neile kohale jõudnud. Võib-olla kuulsid nad mingeid sõnumeid, aga ei võtnud neid omaks. Tagantjärele analüüsides saadakse aga tihti aru, et kui öeldi sellise konstruktsiooniga lause, siis oleks pidanud midagi läbi hammustama ja nägema.

Promoettevõttesse tööle minnes tuleb veenduda, et lepingud oleksid arusaadavas keeles ja mõlemapoolsed kohustused ning õigused korrektselt välja toodud.

Neid ettepanekuid ei tehta neiudele nii, et astud uksest sisse ja antakse tuhanded eurod pihku. Läbiv joon on, et selleni jõutakse väga manipulatiivse tegevuse kaudu. Eriti on see nii alaealiste puhul – räägitakse väga suure kaarega, aga jube kiiresti jõutakse eesmärgini. Noored ei pruugi olla ratsionaalse mõtlemisega ja kümmet sammu ette näha.