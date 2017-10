Võistlus, mis kestab kaheksa ja pool kuud ning teeb maailmale tiiru peale

Ilvese sõnul oleks meeskond võimalik välja panna juba järgmisel, 2019. aastal startival regatil, aga eelarve kokkusaamine on keeruline. «Lisaks arvan, et projekt on mõistlik teha kahe korra peale – esmalt olla õpipoiss ja seejärel sõita tulemuse peale,» märgib ta.

Volvo Ocean Race’i esimene etapp viib seitse jahti Alicantest läbi Gibraltari väina Atlandi ookeanile. Esimese, 1500 meremiili pikkuse etapi vahefiniš on Portugali pealinnas Lissabonis. Seejärel võetakse kurss juba Hea Lootuse neeme juures asuvale Kaplinnale. Finišeeritakse järgmise aasta juunis Haagis.

Milline katsumus seitsme jahi meeskondasid ees ootab? Sõna ainsale eestlasele, kes oskab sel teemal ammendava vastuse anda. «Meresõit pole täna avastatud asi. Põhiprobleem on, et väikese ruumi peal on koos palju inimesi. Kogu elu mere peal on üheülbaline – palju ei juhtu ja söök-jook on üksluine. Kaua aega mere peal pole kunagi hea. Aga ülipingutus see ümbermaailmaregatt ei ole. Kunagi käisid Eesti kalurikolhooside laevad Gröönimaa kandis nii, et kuus kuud tegelesid ainult tursa püüdmise, fileerimise ja külmkappi panemisega. Sellega võrreldes on ümbermaailmaregatt päris lustlik üritus!» ütleb Volmer.

Postimees ja Kanal 12 näitavad läbi kaheksa ja pool kuud kestva Volvo Ocean Race’i võistluse käiku kajastavaid saateid.

FAKTIKAST

Volvo Ocean Race

Ümber maailma purjetamise võistlus, mis toimus esimest korda 1973–74.

Tänavune võistlus on järjekorras 14., esimesed kaheksa regatti toimusid Whitbreadi nime all, alates 2005–06 peetud üheksandast regatist on võistluse nimeks Volvo Ocean Race.

Rekordilise osalusega (29 jahti) oli 1981–82 peetud regatt, tänavusel võistlusel stardib seitse jahti.

Etapid

Alicante (Hispaania) – Lissabon (Portugal)

Lissabon – Kaplinn (LAV)

Kaplinn – Melbourne (Austraalia)

Melbourne – Hongkong

Guangzhou (Hiina) – Auckland (Uus-Meremaa)

Auckland – Itajai (Brasiilia)

Itajai – Newport (USA)

Newport – Cardiff (Wales)

Cardiff – Göteborg (Rootsi)

Göteborg – Haag (Holland)

LISALUGU

Alar Volmer seilas jahil, mille kapteniks Soome miljonär ja rahvasaadik

Aastatel 1989–90 Whitbreadi ümbermaailmaregati (seda nime kandis võistlus enne, kui sponsoriks asus Volvo) Soome jahil Belmont Finland II läbinud ja kokkuvõttes 23 jahi konkurentsis 10. koha saanud Alar Volmer meenutab võistlust heldimusega.

«Mõned aastat varem olin Balatoni järvel peetud võistlusel soomlastega tuttavaks saanud. 1989. aasta eel pakkus tubakafirma Philipp Morris Hjallis Harkimole (ärimees, spordimänedžer, Helsingi Jokerite jäähokimeeskonna omanik ja Soome parlamendisaadik – toim) võimalust Whitbreadi regatil osaleda.

Mõned kuu enne starti panid nad sponsorid jahi peale ja seilasid nendega Tallinnasse. Minu tuttavad olid Harkimo tiimi põhijõud ja kutsusid mind õhtul Regati baari peole. Seal astus Hjallis meie laua juurde, vaatas mulle otsa ja ütles: kutid räägivad, et oskad hästi rooli hoida. Vastasin, et midagi olen õppinud. Harkimo jätkas, et neil on peagi ümbermaailmaregatile minek ja kas ma tulen kaasa? Ütlesin, et okei.

Kui sain viisa kätte, tegime Soomes kaks kuud trenni, millele järgnes meeskonna koosolek, kus oli arutluse all üks küsimus: kas Volmer sobib meeskonda? Leiti, et sobib. Ja nii ma ümber maailma seilama läksingi,» meenutab praegugi purjetajana tegutsev Volmer. «Eluolu oli täitsa okei. Meil oli jahil isegi duširuum ja soolase vee magedaks tegija. Iga mees sai igal päeval endale väikese duši lubada.»

Kuivõrd ohtlik ümber maailma seilamine on? «Muidugi on ohtlik. Aga õnneks on laevastik lähestikku ja kui kellelgi midagi juhtub, siis saavad teised appi tulla. Näiteks meie regatil juhtus ühel teisel Soome paadil nii, et kiil tuli alt ära, mille peale käis paat kohe ülepeakaela. Kuna kiil logises juba varem, oldi õnnetuseks valmis ja signaal saadeti kohe teele. Kolm tundi hiljem olid Šveitsi ja Prantsusmaa paadid kohal ning korjasid kõik mehed peale. Prantslased panid soomlased veel enda jahil tööle kah, et ise natuke hinge saaks tõmmata!»